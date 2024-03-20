Украина провела предматчевую тренировку перед Боснией. Цыганков работал на разминке. ФОТО

Национальная команда Украины провела предматчевую тренировку на поле завтрашнего противостояния плей-офф отбора Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной.

В официальной тренировке приняли участие все 28 игроков, включая Виктора Цыганкова, который вместе с командой проделал весь объем разминочной работы. В частности, была работа с мячами: контроль и владение, пасинг.

В основной части вечерней сессии внимание было уделено непосредственной подготовке к завтрашнему матчу: наигровке комбинаций с заметной ротацией исполнителей.

Напомним, что Босния и Герцеговина встретится с Украиной на своем поле 21 марта. Это будет полуфинальный матч стыков за выход на Евро-2024. Победитель встретится с сильнейшей командой из другой пары Израиль – Исландия.