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Национальная сборная Украины

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Украина провела предматчевую тренировку перед Боснией. Цыганков работал на разминке. ФОТО

Национальная сборная Украины

Матч уже в в четверг

Украина провела предматчевую тренировку перед Боснией. Цыганков работал на разминке. ФОТО

uaf.ua

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Национальная команда Украины провела предматчевую тренировку на поле завтрашнего противостояния плей-офф отбора Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной.

В официальной тренировке приняли участие все 28 игроков, включая Виктора Цыганкова, который вместе с командой проделал весь объем разминочной работы. В частности, была работа с мячами: контроль и владение, пасинг.

В основной части вечерней сессии внимание было уделено непосредственной подготовке к завтрашнему матчу: наигровке комбинаций с заметной ротацией исполнителей.

Напомним, что Босния и Герцеговина встретится с Украиной на своем поле 21 марта. Это будет полуфинальный матч стыков за выход на Евро-2024. Победитель встретится с сильнейшей командой из другой пары Израиль – Исландия.

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Украина Босния и Герцеговина Виктор Цыганков
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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