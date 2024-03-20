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Украина провела предматчевую тренировку перед Боснией. Цыганков работал на разминке. ФОТО
Матч уже в в четверг
uaf.ua
В официальной тренировке приняли участие все 28 игроков, включая Виктора Цыганкова, который вместе с командой проделал весь объем разминочной работы. В частности, была работа с мячами: контроль и владение, пасинг.
В основной части вечерней сессии внимание было уделено непосредственной подготовке к завтрашнему матчу: наигровке комбинаций с заметной ротацией исполнителей.
Напомним, что Босния и Герцеговина встретится с Украиной на своем поле 21 марта. Это будет полуфинальный матч стыков за выход на Евро-2024. Победитель встретится с сильнейшей командой из другой пары Израиль – Исландия.
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