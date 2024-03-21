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Лунин, Бражко, Довбик выйдут в старте Украины на Боснию и Герцеговину
Стартовые составы команд
uaf.ua
Сегодня, 21 марта,
Матч начнется в 21:45, и уже известны стартовые составы:
Босния и Герцеговина: Шехич, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Колашинац, Газибегович, Дедич, Цимирот, Хайрадинович, Крунич, Демирович, Джеко
Запасные: Василь, Пирич, Чивич, Башич, Превляк, Пьянич, Варешанович, Табакович, Рахманович, Хусейнбашич, Муякич, Ковачевич
Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко, Бражко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик
Запасные: Бущан, Михайличенко, Таловеров, Сидорчук, Шапаренко, Малиновский, Яремчук, Трубин, Бондарь, Ванат, Гуцуляк, Тымчик
Напомним, что UA-Футбол проведет
А на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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