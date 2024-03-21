  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Лунин, Бражко, Довбик выйдут в старте Украины на Боснию и Герцеговину
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лунин, Бражко, Довбик выйдут в старте Украины на Боснию и Герцеговину

Национальная сборная Украины
Обновлено

Стартовые составы команд

Лунин, Бражко, Довбик выйдут в старте Украины на Боснию и Герцеговину

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 21 марта, сборная Украины проведет стыковой полуфинальный поединок за право участия в финальной части чемпионата Европы – наша команда в Зенице с Боснией и Герцеговиной.

Матч начнется в 21:45, и уже известны стартовые составы:

Босния и Герцеговина: Шехич, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Колашинац, Газибегович, Дедич, Цимирот, Хайрадинович, Крунич, Демирович, Джеко

Запасные: Василь, Пирич, Чивич, Башич, Превляк, Пьянич, Варешанович, Табакович, Рахманович, Хусейнбашич, Муякич, Ковачевич

Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко, Бражко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик

Запасные: Бущан, Михайличенко, Таловеров, Сидорчук, Шапаренко, Малиновский, Яремчук, Трубин, Бондарь, Ванат, Гуцуляк, Тымчик

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

А на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

По теме
yellow-arrow
Гецко: Украина обыграет Боснию 2:0, Довбик забьет один из голов
yellow-arrow
Судаков: Выход на Евро в это тяжелое время было бы для нас огромным достижением
yellow-arrow
Зинченко: В свой первый вызов в сборную я боялся из комнаты в отеле выйти - был зажат немного
Украина Босния и Герцеговина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
21.03.2024 в 20:39
Передбачувано. Тримаємо кулаки.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
21.03.2024 в 20:39
Передбачувано. Тримаємо кулаки.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости