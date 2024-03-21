Лунин, Бражко, Довбик выйдут в старте Украины на Боснию и Герцеговину

Сегодня, 21 марта, сборная Украины проведет стыковой полуфинальный поединок за право участия в финальной части чемпионата Европы – наша команда в Зенице с Боснией и Герцеговиной.

Матч начнется в 21:45, и уже известны стартовые составы:

Босния и Герцеговина: Шехич, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Колашинац, Газибегович, Дедич, Цимирот, Хайрадинович, Крунич, Демирович, Джеко

Запасные: Василь, Пирич, Чивич, Башич, Превляк, Пьянич, Варешанович, Табакович, Рахманович, Хусейнбашич, Муякич, Ковачевич

Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко, Бражко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик

Запасные: Бущан, Михайличенко, Таловеров, Сидорчук, Шапаренко, Малиновский, Яремчук, Трубин, Бондарь, Ванат, Гуцуляк, Тымчик

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

А на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.