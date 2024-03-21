  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Невероятно! Яремчук и Довбик спасают Украину в матче с Боснией! 2:1!
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Невероятно! Яремчук и Довбик спасают Украину в матче с Боснией! 2:1!

Национальная сборная Украины
Обновлено

Почти, почти...

Невероятно! Яремчук и Довбик спасают Украину в матче с Боснией! 2:1!

УАФ/Автор невідомий

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины сыграла стыковой полуфинальный поединок за право участия в финальной части чемпионата Европы – в Зенице с Боснией и Герцеговиной.

Первый тайм при пресной игре закончился вничью 0:0, а после перерыва хозяева вышли вперед.

После углового, выноса, пошла атака вторым темпом, Дедич пробил, рикошет от Матвиенко и мяч в воротах. 0:1.

Впрочем, на 85-й минуте после быстрой веерной атаки и прострела с фланга Яремчук дал отлично – Шехич не выручил. 1:1, и, судя по всему, нас ждал овертайм, если бы...

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Если бы не Яремчук, который навесом с фланга попал в голову Довбика на 88-й минуте!

Феноменально, 2:1 за три минуты!

Гол Яремчука:

Гол Довбика:

По теме
yellow-arrow
Яремчук вошел в топ-5 бомбардиров сборной Украины!
yellow-arrow
Яремчук – Лев матча Босния и Герцеговина - Украина
yellow-arrow
Босния и Герцеговина – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча. Обновляется
Украина Босния и Герцеговина Роман Яремчук
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
okolegko (Київ)
22.03.2024 в 00:00
Ккм... кгм... Відскочили. Навіть несподівано. Але бажаю успіхів проти сландців. Вони просто вікінги. Хоча їх лише 350 тис. Це менше, ніж Черкаси
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 19
avatar
okolegko (Київ)
22.03.2024 в 00:00
Ккм... кгм... Відскочили. Навіть несподівано. Але бажаю успіхів проти сландців. Вони просто вікінги. Хоча їх лише 350 тис. Це менше, ніж Черкаси
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
22.03.2024 в 00:10
Ісландців 321857, в 100 раз менше ніж українців.
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
21.03.2024 в 23:55
Хорошо, что все хорошо кончилось и мы в игре, но так играть нельзя, мы играли ужасно первые 85 минут с Боснией, которую все обыгрывали в отборе кому не лень, и они по делу нас обыгрывали, у нас первый удар в створ был на 80 минуте, спасибо Лунину что спас нас от гола, в тот момент думал что какая разница с каким счетом проигрывать 0-1 или 0-2, была полная безнадега, но когда забил Яремчук, а потом Довбик, настроение резко изменилось. Все игроки атаки провалили матч, и Судаков, и Мудрик, и Зубков, но мы выиграли матч благодаря Яремчуку, спасибо ему! Рад что Довбик наконец забил, надеюсь дальше он будет больше забивать. Дальше нас ждут исландцы, которые разгромили Израиль, там хет рик сделал одноклубник Малиновского Гудмундсон, с ним надо очень строго сыграть.
Ответить
2
0
avatar
mr.Smith
21.03.2024 в 23:53
Зіна-днина,Яремчук молодець.
Ответить
1
0
Будєм разбіратся (Київ)
21.03.2024 в 23:50
Таке враження, що тактику нашій збірній ставив Кварцяний. Жодного удару в ствір воріт до 85 хвилини. В першу чергу вважаю питання до тренера. В іншому - з перемогою)
Ответить
3
0
avatar
mr.Smith
21.03.2024 в 23:50
Зміна дно,Яремчук гол+пас просто звір.
Ответить
0
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
21.03.2024 в 23:55
Каюся...не хотів бачити його в старті і в грі...але вийшов і забив і асист.....завтра іду в церкву на спокуту
Ответить
1
0
Будєм разбіратся (Київ)
22.03.2024 в 00:01
Алекс , погоджуюсь. Все-таки не сліпа селекційна служба Валенсії. Роман хороший по антропометрії і досить технічний футболіст , але психологічна яма після Бенфіка була тривалою.
 
0
0
wellaflex (николаев)
21.03.2024 в 23:50
Це пи...дець . Це не футбол.краще вже дома сид іти ніж таке гівно в європі показувати. Хоча вони вже так грають років 15 останніх. Ні техніки ні пасу ні мозгів...
Ответить
3
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
21.03.2024 в 23:49
Та йди ж ти сюди....с..у..к..а....хоча і з валідолом
sticker
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
21.03.2024 в 23:48
Боснійці в кінці фізично підсіли, як не як вік - 30 р середній вік.
Ответить
0
0
Morphyk7 (Черновцы)
21.03.2024 в 23:47
Где наша сборная вообще? Почему у всех ступор? Почему не убить сразу как греки, к примеру? Ппошли ведь абсолютно случайно
Ответить
1
1
Mexxxxx (Просяная)
21.03.2024 в 23:44
Жалкое зрелище в начале от боснийцев, никто не поет гимн, стоят думают свое, ни родины, ни гордости.Такое же жалкое зрелище было от нашей игры. Хваленный тренер-спаситель Ребров выпустил команду примерно с такой установкой - идите играйте как получится, там на месте сориентируетесь и сыграетесь по ходу, короче придумаете что-то, они ж слабее нас. Они так и сыграли, пешком мяч катали, не знали что делать на поле, а бойцовских качеств отродясь не было.Ну а что это было за игра, в атаку пошли, даже рядом нет, сыграли организовано от защиты тоже нет,сыграли в контроль мяча, та куда там, может сыграли в фланговый футбол, нет. В какой, в никакой сыграли.Понятно, что на первой странице наших тренерских методичек написано - всегда играйте медленно, всегда играйте вторым номером, потому что мы всех боимся, одних очень других терпимо, и как озвучил комментатор - играйте возле своих ворот, а там впереди что-то придумается само собой, один как-то забьется. Забился.Ну а когда после пропущенного продолжили катать неспешно мяч в основном поперек поля и назад, первый удар в створ на 78 минуте, то стало понятно - сегодня никакущая Босния может вынести приговор всему нашему футболу этого времени. А нам останется слушать извинения наших игроков, и объяснения по какой причине они так и не захотели хотя бы бегать по полю.Сегодня повезло, но дальше с такой игрой никаких вариантов.
Ответить
3
2
наварін (Київ)
21.03.2024 в 23:44
Виграли. Ну і добре.
Ответить
1
1
филанкрот (donetsk)
21.03.2024 в 23:43
Відскочили.А Ісландія здивувала
Ответить
1
0
Arnart (Астрахань)
21.03.2024 в 23:40
Поздравляю Украину с победой!
Ответить
1
2
Матч Футболович
21.03.2024 в 23:41
хороший руzzкий в тепловизор не отображается (с)
Ответить
2
1
SSFC (Белозерье)
21.03.2024 в 23:44
Ой мля, нахіба це лицемірство...сидиш у пукіна на кукану, так і сиди мовчки.
Ответить
3
1
Будєм разбіратся (Київ)
21.03.2024 в 23:56
Це типу як в 1943 році німець з Нюрнберга по радіо передав привіт мешканцям окупованої України
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости