Невероятно! Яремчук и Довбик спасают Украину в матче с Боснией! 2:1!

Сборная Украины сыграла стыковой полуфинальный поединок за право участия в финальной части чемпионата Европы – в Зенице с Боснией и Герцеговиной.

Первый тайм при пресной игре закончился вничью 0:0, а после перерыва хозяева вышли вперед.

После углового, выноса, пошла атака вторым темпом, Дедич пробил, рикошет от Матвиенко и мяч в воротах. 0:1.

Впрочем, на 85-й минуте после быстрой веерной атаки и прострела с фланга Яремчук дал отлично – Шехич не выручил. 1:1, и, судя по всему, нас ждал овертайм, если бы...

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Если бы не Яремчук, который навесом с фланга попал в голову Довбика на 88-й минуте!

Феноменально, 2:1 за три минуты!

Гол Яремчука:

Гол Довбика: