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Невероятно! Яремчук и Довбик спасают Украину в матче с Боснией! 2:1!
Почти, почти...
УАФ/Автор невідомий
Сборная Украины сыграла стыковой полуфинальный поединок за право участия в финальной части чемпионата Европы – в Зенице с Боснией и Герцеговиной.
Первый тайм при пресной игре закончился вничью 0:0, а после перерыва хозяева вышли вперед.
После углового, выноса, пошла атака вторым темпом, Дедич пробил, рикошет от Матвиенко и мяч в воротах. 0:1.
Впрочем, на 85-й минуте после быстрой веерной атаки и прострела с фланга Яремчук дал отлично – Шехич не выручил. 1:1, и, судя по всему, нас ждал овертайм, если бы...
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Если бы не Яремчук, который навесом с фланга попал в голову Довбика на 88-й минуте!
Феноменально, 2:1 за три минуты!
Гол Яремчука:
Гол Довбика:
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