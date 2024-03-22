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Национальная сборная Украины

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Джеко: Результат несправедливый, мы отдали все силы, и заслуживали победить

Национальная сборная Украины

Лидер и капитан сборной Боснии и Герцеговины расстроен результатом 

Джеко: Результат несправедливый, мы отдали все силы, и заслуживали победить

Фото: Reprezentacija.ba/Автор - Damir Hajdarbašić

Новина українською

Лидер и капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко считает, что его команда заслуживала большего в матче плей-офф с Украиной.

“Грустно, что мы пропустили гол после контратаки. Это их главное оружие, и нам удавалось сдерживать их в этом элементе игры. Ничего плохо в адрес нашей команды не скажешь. На 60-70-й минутах в нашей команде уже было пять-шесть игроков с судорогами. Это не должно быть случатся посреди сезона, но это показывает, что мы отдали все свои силы. Этого было мало в итоге, но мы точно заслуживали большего".

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"Долгое время у них не было ударов в створ, до дальнего удара Мудрика на 70-75 минуте. Я не знаю, у меня нет слов. Это несправедливо, мы сыграли на максимуме, были хорошо готовы, и провели один из лучших своих матчей. Это была одна из лучших наших за два года, особенно в плане тактики".

"Возможно, замены сыграли свою роль. Также усталость и неопытность. При подаче с фланга нужно смотреть на соперника, а не на мяч, тогда он не забьет".

"Некоторые наши игроки плакали после матча. Мы хорошо провели матч, и заслуживали победить. К сожалению, нам этого не удалось. В наше время попасть на большой турнир все сложнее и сложнее".

"Закончу ли я карьеру в сборной? Я не знаю, не хочу принимать решение в такой момент", – сказал Джеко в эфире BHRT.

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Эдин Джеко Босния и Герцеговина Национальная сборная Украины отбор на Евро-2024
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Источник:
sport1.oslobodjenje
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
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hrenat (boston)
22.03.2024 в 01:29
Задовбали усі ці єкс юговські команди
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Комментарии 2
hrenat (boston)
22.03.2024 в 01:29
Задовбали усі ці єкс юговські команди
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0
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Romerik (YNWA)
22.03.2024 в 01:16
Просто іди нах*й. Ви заслуговували пройти далі рівно 1 хвилину. Коли залетів автогол. Що до цього вату катали, що потім кожну хвилину лягали на газон. Така риг*тня не заслуговує проходу. Антифутбол. І тільки наші голи всіх якимось чудом зцілили. І при цьому від наших 0 затримок. Вчіться грати в футбол, а не театр. Тупо кл0уни
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