Джеко: Результат несправедливый, мы отдали все силы, и заслуживали победить

Лидер и капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко считает, что его команда заслуживала большего в матче плей-офф с Украиной.

“Грустно, что мы пропустили гол после контратаки. Это их главное оружие, и нам удавалось сдерживать их в этом элементе игры. Ничего плохо в адрес нашей команды не скажешь. На 60-70-й минутах в нашей команде уже было пять-шесть игроков с судорогами. Это не должно быть случатся посреди сезона, но это показывает, что мы отдали все свои силы. Этого было мало в итоге, но мы точно заслуживали большего".

"Долгое время у них не было ударов в створ, до дальнего удара Мудрика на 70-75 минуте. Я не знаю, у меня нет слов. Это несправедливо, мы сыграли на максимуме, были хорошо готовы, и провели один из лучших своих матчей. Это была одна из лучших наших за два года, особенно в плане тактики".

"Возможно, замены сыграли свою роль. Также усталость и неопытность. При подаче с фланга нужно смотреть на соперника, а не на мяч, тогда он не забьет".

"Некоторые наши игроки плакали после матча. Мы хорошо провели матч, и заслуживали победить. К сожалению, нам этого не удалось. В наше время попасть на большой турнир все сложнее и сложнее".

"Закончу ли я карьеру в сборной? Я не знаю, не хочу принимать решение в такой момент", – сказал Джеко в эфире BHRT.