Игра забудется. Победное фото сборной Украины после матча с Боснией и Герцеговиной

Два гола за три минуты определили победителя матча между Украиной и Боснией и Герцеговиной. Радоваться рано – впереди решающая игра, поэтому игроки сдержанно радовались положительному результату. Тем не менее победное фото на фоне украинского выездного сектора команда Реброва все же сделала.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Впереди – Исландия. Финал плей-офф за выход на Чемпионат Европы-2024 между Украиной и Исландией состоится во Вроцлаве во вторник, 26 марта. Игра начнется в 21:45.