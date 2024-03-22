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Игра забудется. Победное фото сборной Украины после матча с Боснией и Герцеговиной
Фото на память
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Два гола за три минуты определили победителя матча между Украиной и Боснией и Герцеговиной. Радоваться рано – впереди решающая игра, поэтому игроки сдержанно радовались положительному результату. Тем не менее победное фото на фоне украинского выездного сектора команда Реброва все же сделала.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Впереди – Исландия. Финал плей-офф за выход на Чемпионат Европы-2024 между Украиной и Исландией состоится во Вроцлаве во вторник, 26 марта. Игра начнется в 21:45.
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