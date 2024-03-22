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Национальная сборная Украины

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Игра забудется. Победное фото сборной Украины после матча с Боснией и Герцеговиной

Национальная сборная Украины

Фото на память

Игра забудется. Победное фото сборной Украины после матча с Боснией и Герцеговиной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Два гола за три минуты определили победителя матча между Украиной и Боснией и Герцеговиной. Радоваться рано – впереди решающая игра, поэтому игроки сдержанно радовались положительному результату. Тем не менее победное фото на фоне украинского выездного сектора команда Реброва все же сделала.

Игра забудется. Победное фото сборной Украины после матча с Боснией и Герцеговиной - изображение 1
Игра забудется. Победное фото сборной Украины после матча с Боснией и Герцеговиной - изображение 2

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Впереди – Исландия. Финал плей-офф за выход на Чемпионат Европы-2024 между Украиной и Исландией состоится во Вроцлаве во вторник, 26 марта. Игра начнется в 21:45.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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