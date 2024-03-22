В игре сборной Украины не было структуры, а лидеры полностью повалили матч: пять выводов после матча с Боснией

После вчерашнего (21.03.2024) матча сборной Украины против Боснии и Герцеговины достаточно трудно справиться с эмоциями, чтобы сделать объективные выводы. С одной стороны, команда Сергея Реброва одержала очень важную победу, которая приблизила нас к желанному Евро-2024 на расстояние всего одного успешного матча, а с другой – железной уверенности в будущей победе над исландцами нет совсем. Несомненно, украинцы продемонстрировали свой характер и вырвали победу на морально-волевых, однако качество футбола, которое продемонстрировала наша сборная, было на очень низком уровне. Да и в целом этот поединок оставил после себя больше вопросов, чем дал ответов. В этом материале мы попробуем разобраться в том, что стало причиной такой неуверенной игры украинской команды и ее итоговой победы.

Сегодня мы подготовили для вас пять главных выводов, которые мы сделали после матча с боснийцами.

Вывод №1

Полный провал в атаке: За кого вчера играл Мудрик?

Такой беззубой и инертной игры сборной Украины в атаке мы не видели уже очень давно. Первый опасный момент, который мы создали в этом матче, возник только на 85 минуте (первый гол сборной Украины). Да и в нем есть очень большая "заслуга" центральных защитников Боснии.

Но обо всем по порядку. Начнем мы, конечно, с Мудрика, который провел очень плохой матч. Сколько передач с фланга, которые выполнял Михаил, прилетело прямо в руки вратаря соперников? В какой-то момент казалось, что Мудрик может побить мировой рекорд по этому показателю. Абсурдности добавил и тот факт, что вингер "Челси" продолжал выполнять все стандартные положения нашей команды. Раз за разом он или не мог перебить "ближнего", или наоборот – посылал мяч в ту зону, где не было ни одного футболиста в желтых футболках. Не получалось у Мудрика даже успешно идти в обыграш, вспомнить можно лишь момент в конце первого тайма, когда он эффектно проскочил мимо двух боснийцев. Но в целом Михаил запомнился лишь потерями мяча и простыми передачами ближним партнерам. Переоценивать его вклад в первый забитый гол тоже не стоит. Он выполнил именно такую передачу на Коноплю, которую и должен был выполнить любой игрок уровня национальной сборной. Ничего особенного или гениального здесь нет. А если посмотреть повтор с нескольких ракурсов, то можно понять, что это был едва ли не единственный вариант продолжения атаки.

Апогеем провального матча для Мудрика стали последние минуты, когда он сначала решил пижонски сыграть пяткой и потерял мяч в центре поля (в такой важный момент), а затем еще и не смог забить в пустые ворота, попав в защитника на линии.

Что же касается другого вингера – Зубкова, то здесь вообще нечего сказать. Да, само собой, он не ошибался так часто, как Мудрик, но произошло это потому, что он вообще выпал из игры. Александр лишь несколько раз оказывался в ситуации один на один с защитником на фланге, но даже в таких моментах не обострял.

А вот с Артемом Довбиком ситуация чуть менее однозначная. И я даже говорю не о том, что ему, после победного гола в концовке матча, по всем законам жанра, простят те 88 минут, которые он провел без мяча, моментов и вообще каких-либо успешных действий.

Здесь вопрос заключается в другом – кто виноват в том, что наш центрфорвард такое длительное время был вне игры? Варианта два: он сам, потому что должен был активнее искать мяч и чаще вступать в единоборства, или его партнеры, которые своими неудачными действиями отрезали его от нашей команды. Ответ на этот вопрос может дать только Ребров, ведь мы не знаем, какую установку перед поединком получил Артем.

Вывод №2

Отсутствие структуры: В игре было слишком много сумбура.

Контроль мяча ради контроля мяча. Именно таким известным футбольным выражением можно описать тот стиль, который мы увидели вчера в исполнении нашей сборной.

Украинцы взяли под контроль мяч, но не знали, как превратить это владение во что-то опасное у ворот соперника. Не ясно с чем было связано отсутствие какой-то атакующей структуры. Конечно, такой футбол мог бы дать результат в случае, если бы боснийцы начали тактически ошибаться при перемещениях без мяча, но с этим аспектом у наших соперников проблем не было.

Другой вариант, когда тотальный контроль может привести к опасности, возможен при условии, что этот контроль рано или поздно приведет к созданию большинства на фланге или в зоне перед штрафной площадкой оппонента. С этой задачей наши полузащитники справились далеко не идеально. Особенно разочаровал Зинченко, который и должен был отвечать за темп и ритм нашего владения мячом. Но, справедливости ради, стоит добавить, что Александр только недавно восстановился после травмы.

Вывод №3

"Страх ответственности" – до 80 минуты Украина совсем не рисковала в финальной трети поля.

Из прошлого пункта плавно вытекает вывод: для того, чтобы контроль мяча перерос во что-то опасное, нужно, чтобы игроки центра поля и группы атаки начали играть более остро и, как следствие, рискованно.

Но по-настоящему активные попытки обострить мы вчера видели лишь от Георгия Судакова. Он брал на себя инициативу, пробивал из неочевидных позиций, пытался разрезать линию обороны боснийцев острыми вертикальными передачами, но проблема в том, что большинство из этих действий были неудачными. Однако Судаков хотя бы пытался делать то, чего так не хватало в игре нашей сборной. Все же остальные игроки центра поля и атаки обычно выбирали более простые варианты, отдавая ближнему партнеру.

Вывод №4

Босния провела очень качественный поединок, а мы не были к этому готовы.

Несмотря на все проблемы, которые мы увидели в игре нашей национальной команды, стоит отметить и тот факт, что боснийцы очень хорошо подготовились к этому матчу. Особенно в тактическом плане. Несмотря на ожидания экспертов и фанатов, хозяева поля не спешили полностью отдавать инициативу и садиться в очень низкий блок, вероятно, это стало неожиданностью для нашего тренерского штаба.

Да, конечно, во владении мячом, украинцы имели существенное преимущество (38% на 62%), однако, как мы уже говорили во втором выводе, взять мяч под свой контроль – еще не значит захватить инициативу в матче.

Отдельно хочется выделить прессинг команды Милошевича. Боснийцы очень классно двигались без мяча и активно прессинговали наших футболистов именно тогда, когда этого требовала игровая ситуация, используя так называемые прессинговые ловушки. Благодаря правильным перемещениям на поле наши соперники часто создавали такие игровые ситуации, когда украинские футболисты банально не имели вариантов для того, чтобы сохранить мяч. Как результат, сильно пострадали показатели точности передач, ведь работать с мячом под таким давлением очень не просто.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, нельзя снова не отметить, что Украина не была готова тактически. При такой манере игры боснийцев наша команда должна была бы перестраиваться в течение матча. Особенно это касается билд-апа, ведь когда раз за разом команде не удается закрепиться в финальной трети поля, а ее футболисты все равно ничего не меняют, это говорит об отсутствии запасного плана на игру.

Эта претензия, само собой, больше направлена в адрес тренерского штаба, как и то, что первая замена, которую выполнил Ребров, была произведена аж на 76 минуте. Это вообще не укладывается в голове. У команды объективно не идет игра, лидеры постоянно выпадают, количество голевых моментов равно нулю, но Ребров и его ассистенты почему-то тянут с заменами...

Вывод №5

Игра забывается, а результат остается. Нельзя не отметить характер украинцев.

"Не знаю, как у вас или болельщиков, но лично у меня нет ни одной претензии к игрокам нашей команды. У меня нет ни малейшего повода жаловаться на действия ни одного из них. Думаю, мы полностью нейтрализовали серьезную команду к 80-85 минуте игры. В этом отрезке матча Украина оставалась практически без единого удара", - вот так подытожил результат матча тренер Боснии и Герцоговины Саво Милошевич.

И отчаяние наставника вполне можно понять. Если бы не чудо, которое произошло с 85 до 88 минуты матча, то победа боснийцев не вызвала бы никаких вопросов и была бы абсолютно справедливой. Даже украинские болельщики вынуждены были бы это признать.

Но история, как известно, не терпит условностей – произошло то, что произошло. Украина перевернула ход матча за три минуты, вызвав у фанатов "Манчестер Юнайтед" приятную ностальгию по финалу ЛЧ-1999, когда "манкунианцы" также без видимых шансов уступали "Баварии" "0:1", но благодаря характеру и неуступчивости смогли оформить исторический камбэк на последних минутах. Нечто подобное мы увидели и вчера. Конечно, разница между финалом Лиги Чемпионов и матчем за выход на Евро колоссальная, но давайте отдадим должное нашей команде за то, что они не опустили руки и продолжали верить в положительный результат... даже несмотря на то, что не заслуживали получить его по качеству и уровню игры.

Итак, впереди решающий матч с Исландией, который состоится 26-го марта в 21:45 по Киеву в польском Вроцлаве. Исландцы в своем полуфинале уверенно переиграли Израиль, не будучи фаворитами этого матча.

В следующем поединке нам точно будет не просто, но надеемся на то, что следующих четырех дней нашей команде хватит для того, чтобы проанализировать и исправить все проблемы, с которыми мы столкнулись во время вчерашнего матча.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine