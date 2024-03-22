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Яремчук: Было сложно войти в игру, но хорошо, что все так кончилось

Национальная сборная Украины
Обновлено

Впереди - матч с Исландией

Яремчук: Было сложно войти в игру, но хорошо, что все так кончилось

uaf.ua

Новина українською

Форвард сборной Украины Роман Яремчук подвел итог плей-офф матча отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (2:1).

"Конечно, очень приятно, спасибо болельщикам. Нужно продолжать, и, надеюсь, это не в последний раз. Нужно каждый раз доказывать, забивать голы и приносить пользу команде.

Было сложно войти в игру. Но хорошо, что все так кончилось. Рад в хорошем настроении отправиться в Польшу и готовиться к следующему матчу. Думаю, времени на восстановление будет достаточно. Мы все профессионалы, смотрим только вперед", — сказал Роман Яремчук.

Напомним, что сейчас наша команда разыграет путевку на Евро-2024 со сборной Исландии, которая в другом полуфинале прошла Израиль. Матч состоится 26 марта в Польше.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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