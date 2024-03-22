Яремчук: Было сложно войти в игру, но хорошо, что все так кончилось

Форвард сборной Украины Роман Яремчук подвел итог плей-офф матча отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (2:1).

"Конечно, очень приятно, спасибо болельщикам. Нужно продолжать, и, надеюсь, это не в последний раз. Нужно каждый раз доказывать, забивать голы и приносить пользу команде.

Было сложно войти в игру. Но хорошо, что все так кончилось. Рад в хорошем настроении отправиться в Польшу и готовиться к следующему матчу. Думаю, времени на восстановление будет достаточно. Мы все профессионалы, смотрим только вперед", — сказал Роман Яремчук.