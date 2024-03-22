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Шевчук: У Боснии каждые 3 минуты какой-то игрок симулировал – то нога, то рука

Национальная сборная Украины
Обновлено

Это делается чтобы раздражать, выводить из себя соперника

Шевчук: У Боснии каждые 3 минуты какой-то игрок симулировал – то нога, то рука

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением о победе нашей команды над Боснией и Гецеговиной в плей-офф матче отбора Евро-2024 (2:1).

- Ваши впечатления от игры и результата против Боснии и Герцеговины?

- Такие матчи не будут легкими и с яркой игрой. Имея опыт, я ожидал, что будет трудный матч, что будет много борьбы, что ребята должны будут проявить характер, что они и сделали. Также видим, что тренерский штаб почувствовал, что нужно добавить еще одного нападающего – и Яремчук отлично вошел в игру. Забил и отдал на Довбика – вдвоем забили решающие мячи.

- Чего не хватало Украине для более убедительной игры?

- С такой командой, как Босния и Герцеговина, играть не очень легко. В них многие футболисты играют в топ-чемпионатах, много опытных игроков. В этом матче Ребров не побоялся выпустить молодого Бражко, который дебютировал, – поздравляю его с дебютом. Кроме того, у нас много молодых игроков – Судаков, Мудрик, Забарный, Лунин, который отлично проявил себя в "Реале". Они себя отлично проявили, но с такой командой, которая играет насыщенно в защите, с низким блоком, не дает пространства, играет в три центральных защитника по схеме 5-3-2, тяжело было их вскрыть.

Мало было простора у наших крайних полузащитников – Мудрика, Зубкова, тяжело было и Довбику найти момент. Но мы видим, что нашли рычаги, чтобы вскрыть защиту фланговыми передачами. Возможно, нужно было раньше немного где-то это использовать.

К тому же, когда Босния и Герцеговина выигрывала 1:0, как их команда на опыте хотела затягивать время, сколько у них было симуляций. Каждые 3 минуты какой-то игрок симулировал – то нога, то рука. Это также чтобы раздражать, выводить из себя соперника. Но наши молодые игроки молодцы – держались, выдержали такой провокационный метод и выиграли настолько сложный матч.

- Ваши ожидания от матча с Исландией, возможно, прогноз?

- Верим в нашу команду. Знаем, что у нашей команды большой потенциал, высокого уровня молодые игроки, уже демонстрирующие свою зрелость, свое мастерство в таких матчах. Сборная Исландии – физически подготовленная команда, играющая в силовой футбол, поэтому не будет какой-то яркой игры, будет много борьбы.

Снова нужно будет проявить качества, которые были проявлены с Боснией и Герцеговиной: только за счет характера, желания, борьбы. И, конечно, нужно будет с холодной головой готовиться. Трудный матч будет для всех.

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Вячеслав Шевчук Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
22.03.2024 в 22:31
после 2 гола симуляции не было --даже мяч приносили нам
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
22.03.2024 в 22:31
после 2 гола симуляции не было --даже мяч приносили нам
Ответить
0
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