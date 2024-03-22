  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Выбор Мельгосы. Стартовый состав украинской молодежки на матч с Марокко
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Выбор Мельгосы. Стартовый состав украинской молодежки на матч с Марокко

Национальная сборная Украины

Стартовый состав нашей команды

Выбор Мельгосы. Стартовый состав украинской молодежки на матч с Марокко

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 марта, молодежная сборная Украины проведет товарищеский матч со сверстниками из Марокко.

Матч начнется в 20:00 и уже известен стартовый состав нашей команды:

Украина U-21: Нещерет, Смоляков, Батагов, Слюбик, Крупский, Крушинский, Очеретько, Рубчинский, Хлань, Брагару, Горбач

Запасные: Исенко, Кинарейкин, Роман, Пастух, Павлюк, Волошин, Салюк, Квасница, Яцык, Варфоломеев, Краснопир

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Сигурдссон: Исландия сейчас не очень стабильна - может играть хорошо, но также может выдать и очень плохой матч
yellow-arrow
Яремчук: Было сложно войти в игру, но хорошо, что все так кончилось
yellow-arrow
В матче против Боснии за сборную Украины дебютировало 3 игрока, всего при Реброве – 5
Украина U-21
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости