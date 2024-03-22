Национальная сборная Украины
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Выбор Мельгосы. Стартовый состав украинской молодежки на матч с Марокко
Стартовый состав нашей команды
uaf.ua
Сегодня, 22 марта, молодежная сборная Украины проведет товарищеский матч со сверстниками из Марокко.
Матч начнется в 20:00 и уже известен стартовый состав нашей команды:
Украина U-21: Нещерет, Смоляков, Батагов, Слюбик, Крупский, Крушинский, Очеретько, Рубчинский, Хлань, Брагару, Горбач
Запасные: Исенко, Кинарейкин, Роман, Пастух, Павлюк, Волошин, Салюк, Квасница, Яцык, Варфоломеев, Краснопир
Напомним, что UA-Футбол проведет
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