Таловеров: Для меня это важнейший дебют в жизни

Защитник сборной Украины Максим Таловеров поделился впечатлениями от своего дебюта за сборную в матче против Боснии и Герцеговины.

"Мечты сбываются. Вчера вечером я был самым счастливым человеком на свете, для меня это важнейший дебют в жизни. Хочу поблагодарить всех, кто в нас верит и поддерживает. Спасибо ВСУ за возможность играть в футбол.

Утром открываешь новости и сообщения от друзей и родных и видишь, сколько смертей и разрушений каждое утро приносят российские ракеты. Очень сложно в такие моменты думать о другом, но мы должны бороться за надежду и победу для всей страны. Начинается подготовка к решающему матчу", — сказал Максим Таловеров.