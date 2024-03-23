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Таловеров: Для меня это важнейший дебют в жизни

Национальная сборная Украины
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О своем дебюте

Таловеров: Для меня это важнейший дебют в жизни

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины Максим Таловеров поделился впечатлениями от своего дебюта за сборную в матче против Боснии и Герцеговины.

"Мечты сбываются. Вчера вечером я был самым счастливым человеком на свете, для меня это важнейший дебют в жизни. Хочу поблагодарить всех, кто в нас верит и поддерживает. Спасибо ВСУ за возможность играть в футбол.

Утром открываешь новости и сообщения от друзей и родных и видишь, сколько смертей и разрушений каждое утро приносят российские ракеты. Очень сложно в такие моменты думать о другом, но мы должны бороться за надежду и победу для всей страны. Начинается подготовка к решающему матчу", — сказал Максим Таловеров.

Напомним, в настоящее время Таловеров выступает за австрийский "ЛАСК". В этом сезоне он провел 17 игр в Австрийской бундеслиге.

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Украина Максим Таловеров
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Источник:
Інстаграм Максима Таловєрова
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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