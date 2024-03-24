"Ничейный" судья. На матче Украина – Исландия будет работать опытный арбитр из Франции

Украина встретится с Исландией в финальном матче плей-офф отбора на Евро-2024. УЕФА сообщила имена арбитров, которые будут обслуживать этот поединок.

Главным судьей будет 41-летний Клеман Тюрпен из Франции. Он уже трижды работал на матчах сборной Украины. Все завершались вничью: против Молдовы в 2012 (0:0), Исландии в 2016 (1:1) и Португалии в 2019 (0:0).

Остальные арбитры также представляют Францию. Вся бригада помощников Тюрпена выглядит следующим образом:

Ассистенты: Николя Дано и Эрван Фенжан

Арбитр VAR: Жером Бриссар

Помощник арбитра VAR: Вилли Делажо

Четвертый рефери: Франсуа Летексье

Украина и Исландия сыграют во вторник, 26 марта, во Вроцлаве.