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"Убежден, что будет много единоборств": Ярослав Хома - о предстоящей игре Украины против Исландии

Национальная сборная Украины

Отметил ошибки в матче с боснийцами

"Убежден, что будет много единоборств": Ярослав Хома - о предстоящей игре Украины против Исландии

Футбол24

Новина українською

Бывший игрок национальной сборной Украины Ярослав Хома прокомментировал действия подопечных Сергея Реброва в матче с боснийцами и сделал прогноз на противостояние с исландцами.

"Я не буду оригиналом, когда скажу, что украинская сборная не произвела впечатления в Зенице. На мой взгляд, боснийцы были ближе к победе и в том, что сошли с дистанции, прежде всего, должны винить себя.

Невыразительную игру гостей в Зенице до середины второго тайма можно объяснить отсутствием конструктивных действий со стороны нашим полузащитников. Их замыслы были предсказуемыми и балканцы без особых усилий гасили попытки гостей приблизиться к воротам хозяев. Ситуация на поле начала меняться после выхода на поле Руслана Малиновского, который порадовал диспетчерскими способностями и Алексея Гуцуляка, который обеспечил нашему наступлению ширину. И как вишенка на торте – выход на замену Романа Яремчука, который стал героем поединка, сравняв на последних минутах счет и сделав результативную передачу Артему Довбику.

Что касается следующего соперника – исландцев, то он придерживается иного стиля, чем боснийцы. Исландцы действуют более разнообразно, лучше контролируют мяч, много атакуют флангами, назойливы.

Убежден, что будет много единоборств, потому что у исландцев в почете – английский стиль, они любят навязать сопернику жесткую борьбу. Поэтому надо превзойти их в неуступчивости и продемонстрировать свои лучшие качества: выходы из-под прессинга благодаря передачам в одно касание, рваному темпу, разнообразию наступательных операций, агрессивности гренадера Артема Довбика.

Думаю, что по сравнению с матчем в Зенице изменения в стартовом составе украинской сборной будут незначительны. Возможно появление в опорной зоне Сергея Сидорчука, а на правом фланге полузащиты – Виктора Цыганкова. Последнее слово будет за рулевым Сергеем Ребровым, который остановит свой выбор на тактической схеме, которая окажется неудобной для исландцев".

Напомним, сборная Украины сыграет против Исландии во вторник, 26 марта, во Вроцлаве.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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