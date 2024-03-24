  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сикан: Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков во Вроцлаве
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сикан: Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков во Вроцлаве

Национальная сборная Украины

Ожидается много фанов на стадионе

Сикан: Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков во Вроцлаве

УАФ

Новина українською

Нападающий сборной Украины Даниил Сикан прокомментировал подготовку к матчу против сборной Исландии во Вроцлаве:

“Сегодня была хорошая интенсивная работа – готовимся к решающему поединку. Чуть-чуть разобрали нашу игру с Боснией и будем разбирать Исландию. Проанализировали свои ошибки, которые будем исправлять, и будем играть еще лучше.

У меня большая мотивация попасть в состав, ведь, возможно, будет ротация. Каждый из ребят стремится быть на поле. Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков во Вроцлаве, приглашаем их на матч и будем очень благодарны”, – сказал Сикан.

Напомним, что Даниил не вошел в заявку на матч на предыдущую встречу сборной Украины против Боснии и Герцеговины.

Следующий поединок подопечные Реброва проведут 26 марта против Исландии во Вроцлаве на стадионе "Тарчинская Арена", который вмещает ориентировочно 45 тысяч зрителей.

По теме
yellow-arrow
"Убежден, что будет много единоборств": Ярослав Хома - о предстоящей игре Украины против Исландии
yellow-arrow
"Ничейный" судья. На матче Украина – Исландия будет работать опытный арбитр из Франции
yellow-arrow
Тренер сборной Исландии: Я сочувствую пострадавшим украинцам. Моя дочь приняла беженцев из Украины в своем доме
Украина Исландия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости