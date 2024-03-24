Сикан: Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков во Вроцлаве

Нападающий сборной Украины Даниил Сикан прокомментировал подготовку к матчу против сборной Исландии во Вроцлаве:

“Сегодня была хорошая интенсивная работа – готовимся к решающему поединку. Чуть-чуть разобрали нашу игру с Боснией и будем разбирать Исландию. Проанализировали свои ошибки, которые будем исправлять, и будем играть еще лучше. У меня большая мотивация попасть в состав, ведь, возможно, будет ротация. Каждый из ребят стремится быть на поле. Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков во Вроцлаве, приглашаем их на матч и будем очень благодарны”, – сказал Сикан.

Напомним, что Даниил не вошел в заявку на матч на предыдущую встречу сборной Украины против Боснии и Герцеговины.

Следующий поединок подопечные Реброва проведут 26 марта против Исландии во Вроцлаве на стадионе "Тарчинская Арена", который вмещает ориентировочно 45 тысяч зрителей.