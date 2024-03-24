Конопля: Исландия - это Босния умноженная на три

Защитник сборной Украины Ефим Конопля поделился мыслями о предстоящем поединке с Исландией, который определит кто достоин Евро-2024.

Мы должны подготовиться лучше, чем к игре с Боснией и Герцеговиной. Мы будем совершенствовать свою игру и в первую очередь ментальную составляющую. Исландия - это Босния умноженная на три. У них есть дисциплина и они физически лучше подготовлены, чем боснийцы.

Исландия точно знает, что делает, потому что уже показывает хороший результат длительное время. Если мы сыграем лучше, чем против Боснии, то сможем победить.