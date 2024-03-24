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Конопля: Исландия - это Босния умноженная на три
Надеемся, что это не так
Защитник сборной Украины Ефим Конопля поделился мыслями о предстоящем поединке с Исландией, который определит кто достоин Евро-2024.
Мы должны подготовиться лучше, чем к игре с Боснией и Герцеговиной. Мы будем совершенствовать свою игру и в первую очередь ментальную составляющую. Исландия - это Босния умноженная на три. У них есть дисциплина и они физически лучше подготовлены, чем боснийцы.
Исландия точно знает, что делает, потому что уже показывает хороший результат длительное время. Если мы сыграем лучше, чем против Боснии, то сможем победить.
Решающий матч отбора на Евро-2024 между Украиной и Исландией состоится во вторник, 26-го марта. Начало игры в 21:45.
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