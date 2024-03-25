Украинские козаки или северные викинги - матч за путевку на Евро-2024

Во вторник 26 марта команда Сергея Реброва выйдет на решающий матч квалификации Евро-2024 и будет бороться за путевку на футбольные поля Германии. Исландия - соперник не титулованный, не сильнейший в Европе, но очень коварный. Чем же опасна команда Аге Харейде и чем будет удивлять Сергей Ребров?

Опасные викинги

Сборная Исландии совсем недавно заявила о себе в Европе. До начала 21-го века футбол в Исландии не пользовался популярностью. Из-за особенностей климата местный чемпионат проходил всего четыре месяца в году. Все остальное время, пока лежал снег и завывали вьюги, игроки занимались в залах. Но викинги очень хотели не только смотреть европейские турниры и чемпионаты мира, а и участвовать наравне со всеми. Опыт соседних северных стран помог Исландии преодолеть природный барьер - в стране начали строить крытые стадионы, футболисты получили возможность играть регулярно. За 27 лет (первый современный спортивный манеж появился в 1997 году) в Исландии выросли 12 стадионов с развитой инфраструктурой: искусственные поля. крыши, подогрев и т.д. К 2000-му году футбол в Исландии приобрел невероятную популярность среди детей.

В 2016 году викинги впервые ворвались на европейский турнир и, сломя голову, помчались вперед. Долетели аж до 1/4 финала Евро-2016, откуда их выбила Франция (2:5). Этот поход викингов был похож на фантастический фильм.

Сегодня на фоне Англии, Германии или Франции Исландия выглядит аутсайдером. Даже в предыдущем матче с Израилем большинство экспертов называли фаворитом именно Израиль. Викинги же всех удивили. Разгромили "сине-белых" со счетом 1:4. Правда, два гола исландцы забили после 73-й минуты, когда израильтяне остались в меньшинстве. Однако не стоит забывать, что исландцы готовы бороться с любой командой. Викинги не любят сидеть в обороне. Они постоянно рвутся вперед, часто бьют издалека, любят наносить неподготовленные, а соответственно, неожиданные и коварные удары, которые нередко завершаются празднованием гола. Благодаря своим габаритам исландцы выделяются жесткой работой корпусом. Викинги умеют зарабатывать штрафные и реализовывать их. Отличная игра на втором этаже - одно из главных оружий исландцев.

Подопечные Харейде в какой-то момент отдают инициативу сопернику, а при первой же возможности словно нажимают на кнопку рычага и молниеносно летят в контратаку.

Исландцы всегда играют в свой футбол, не проявляя минимального страха даже перед самыми титулованными соперниками.

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За кем стоит пристально следить нашим футболистам, так это за Альбертом Гудмундссоном. Нападающий "Дженоа"постоянно создает опасные моменты, ловит соперника на ошибках и вполне результативен (10 голов в Серии А, хет-трик в матче с Израилем). Молодые Харальдссон ("Лилль") и Оскарссон ("Копенгаген") могут тоже потрепать нервы. 30-летний Арнор Траустасон точно знает, что и как делать на поле для победы своей команды. Футболист относится к числу тех, кто вывел Исландию в 1/4 Евро-2016 и доказал, что чудеса случаются и в футболе. Тогда еще 22-летний Арнор провел всего 12 минут в двух матчах, но сумел оформить один гол.

Сине-желтые казаки

Для подопечных Сергея Реброва матч с Исландией будет очень сложным испытанием. С одной стороны - нешуточное давление. 90 минут рашат - быть или не быть нам на Евро-2024. С другой стороны - соперник непростой. Мысли эти подтвердил и Ефим Конопля (защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины).

"Играть с Исландией будет в три раза сложнее, чем с Боснией", - прокомментировал Ефим Конопля предстоящий матч.

Есть хорошая новость - Виктор Цыганков уже приступил к тренировкам в общей группе. Значит, есть шанс увидеть его на поле.

Большой плюс в том, что Руслан Малиновский может поделиться секретами об Альберте Гудмундссоне и вместе с тренерским штабом найти противоядие к исландскому футболисту.

Сергей Ребров может рискнуть и сыграть с двумя форвардами: Яремчук - Довбик. Для Романа это не будет неожиданностью. "Валенсия" постоянно так играет. Учитывая, что оборона сборной Исландии не сильная, есть шанс поразить ворота соперника. Для наших же казаков это будет немного экспериментальный вариант. Но он может принести успех.

Если наша сборная предотвратить тот хаос в центре поля, который мы наблюдали в матче с Боснией и Герцеговиной, будет действительно создавать моменты и сможет парочку реализовать, у нас, конечно, есть шанс вырвать победу и путевку на Евро-2024.

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