  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Пусть Украина хоть 10:9 победит". Гегедош дал прогноз на матч финала отбора на Евро-2024
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Пусть Украина хоть 10:9 победит". Гегедош дал прогноз на матч финала отбора на Евро-2024

Национальная сборная Украины

Украинский игрок - о предстоящем поединке сине-желтых с викингами

"Пусть Украина хоть 10:9 победит". Гегедош дал прогноз на матч финала отбора на Евро-2024

Новина українською

30-летний экс-форвард "Вереса" и "Миная" Роберт Гегедош, который имеет опыт выступлений в Исландии, высказался о предстоящем поединке сборной Украины с викингами.

"Надеюсь, что Цыганков восстановится и вернется в состав. В матче с Боснией мы увидели, что Степаненко и Цыганкова очень сильно не хватало нашей команде, хотя Бражко мне очень полюбился, он сыграл достаточно уверенно.

Пусть Украина хоть 10:9 победит, главное - чтобы на Евро вышли", - поделился Гегедош.

Матч Украина - Исландия состоится во вторник, 26 марта и начнется в 21:45.

По теме
yellow-arrow
Билет на ЕВРО для Украины, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта
yellow-arrow
Яворский: Ключ к победе над Исландией – быстрая работа с мячом
yellow-arrow
Зинченко: Мы разбирали сборную Исландии, видели ее сильные и слабые стороны
Украина Исландия Роберт Гегедош
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости