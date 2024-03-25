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"Пусть Украина хоть 10:9 победит". Гегедош дал прогноз на матч финала отбора на Евро-2024
Украинский игрок - о предстоящем поединке сине-желтых с викингами
30-летний экс-форвард "Вереса" и "Миная" Роберт Гегедош, который имеет опыт выступлений в Исландии, высказался о предстоящем поединке сборной Украины с викингами.
"Надеюсь, что Цыганков восстановится и вернется в состав. В матче с Боснией мы увидели, что Степаненко и Цыганкова очень сильно не хватало нашей команде, хотя Бражко мне очень полюбился, он сыграл достаточно уверенно.
Пусть Украина хоть 10:9 победит, главное - чтобы на Евро вышли", - поделился Гегедош.
Матч Украина - Исландия состоится во вторник, 26 марта и начнется в 21:45.
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