"Пусть Украина хоть 10:9 победит". Гегедош дал прогноз на матч финала отбора на Евро-2024

30-летний экс-форвард "Вереса" и "Миная" Роберт Гегедош, который имеет опыт выступлений в Исландии, высказался о предстоящем поединке сборной Украины с викингами.

"Надеюсь, что Цыганков восстановится и вернется в состав. В матче с Боснией мы увидели, что Степаненко и Цыганкова очень сильно не хватало нашей команде, хотя Бражко мне очень полюбился, он сыграл достаточно уверенно.

Пусть Украина хоть 10:9 победит, главное - чтобы на Евро вышли", - поделился Гегедош.