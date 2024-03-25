Вингер сборной Исландии не сыграет против Украины

Вингер "Блэкберна" и сборной Исландии Арнор Сигурдссон не поможет партнерам по национальной команде в финале плей-офф квалификации Евро-2024 против Украины.

24-летний футболист получил травму в полуфинальном поединке квалификации со сборной Израиля (4:1) и был заменен на 78-й минуте. Повреждение оказалось серьезным.

Напомним, матч Украина - Исландия состоится во вторник, 26 марта во Вроцлаве. Начало - в 21:45 по киевскому времени.

Arnór Sigurðsson getur ekki tekið þátt í leiknum gegn Úkraínu vegna meiðsla.



Góðan bata Arnór!#afturáem pic.twitter.com/y1IEXRdMsp — Knattspyrnusambandið (@footballiceland) March 22, 2024

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