Денис Сытник: Исландия любит играть в футбол, а не сидеть в окопах

Украинец Денис Сытник, выступавший за исландские клубы, высказался о финале плей-офф квалификации Евро-2024 Украина - Исландия.

"Думаю, что Украина фаворит. Возможно, Исландия немного слабее нашей команды, но их игроки играют на хорошем уровне и имеют крепкий характер, как у боснийцев. Исландия любит играть в футбол, а не сидеть в окопах, поэтому у Украины больше шансов за счет быстрых контратак.

В плане игровых качеств Исландия сильнее Боснии, но боснийцы, как мы увидели, очень неуступчивы".