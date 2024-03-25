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Денис Сытник: Исландия любит играть в футбол, а не сидеть в окопах

Национальная сборная Украины

Денис высказался о матче квалификации Евро-2024

Денис Сытник: Исландия любит играть в футбол, а не сидеть в окопах

Фото: Facebook

Новина українською

Украинец Денис Сытник, выступавший за исландские клубы, высказался о финале плей-офф квалификации Евро-2024 Украина - Исландия.

"Думаю, что Украина фаворит. Возможно, Исландия немного слабее нашей команды, но их игроки играют на хорошем уровне и имеют крепкий характер, как у боснийцев. Исландия любит играть в футбол, а не сидеть в окопах, поэтому у Украины больше шансов за счет быстрых контратак.

В плане игровых качеств Исландия сильнее Боснии, но боснийцы, как мы увидели, очень неуступчивы".

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Источник:
ukrfootball
Опубликовал: Екатерина Власова
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