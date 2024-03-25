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Сборная Украины провела тренировку накануне матча против Исландии

Национальная сборная Украины

В тренировке приняли участие 28 футболистов

Сборная Украины провела тренировку накануне матча против Исландии

Збірна України Фото: УАФ

Новина українською

Сборная Украины провела предматчевую тренировку накануне важной игры против Исландии.

В тренировке приняли участие все 28 игроков, которые находятся в лагере национальной команды.

"Тренировка - предигровая, а, следовательно, охватывает все необходимые атрибуты подготовки к важному матчу. Начав с разминки и игры в квадрат, сборники перешли к непосредственной работе.

У главного тренера Сергея Реброва есть еще некоторое время до конца суток, чтобы определиться с заявкой из 23-х исполнителей на завтрашний матч.", - говорится на официальном сайте УАФ.

Напомним, что матч Украина - Исландия состоится 26 марта. Начало - в 21:45.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Екатерина Власова
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