Сборная Украины провела тренировку накануне матча против Исландии

Сборная Украины провела предматчевую тренировку накануне важной игры против Исландии.

В тренировке приняли участие все 28 игроков, которые находятся в лагере национальной команды.

"Тренировка - предигровая, а, следовательно, охватывает все необходимые атрибуты подготовки к важному матчу. Начав с разминки и игры в квадрат, сборники перешли к непосредственной работе.

У главного тренера Сергея Реброва есть еще некоторое время до конца суток, чтобы определиться с заявкой из 23-х исполнителей на завтрашний матч.", - говорится на официальном сайте УАФ.