Суркис: Горд за динамовцев и воспитанников нашего клуба, которые делают свой вклад в успехи сборной

Президент "Динамо" Игорь Суркис поздравил сборную Украины с выходом на чемпионат Европы-2024.

"Уважаемые игроки и тренеры сборной!

От имени всех динамовцев примите поздравления с выдающимся достижением - выходом в финальную часть Чемпионата Европы!

Сегодня вечером вся Украина, затаив дыхание, следила за перипетиями во Вроцлаве, где наша национальная команда боролась за право представить страну на континентальном первенстве. Эта игра подарила разные эмоции - волнение, надежду, уверенность и радость от победы, которая является крайне важной для всех нас, для всей страны. Уверен, что внимательно следили за событиями матча и те, кто сейчас защищают страну на передовой и кому команда, безусловно, посвятит эту победу.

Безгранично горд за динамовцев, воспитанников нашего клуба, которые делают свой вклад в успехи сборной. Сборной, которую по праву эксперты называют одной из сильнейших в своей истории и одной из сильнейших сборных сейчас на континенте, что и доказывают последние результаты.

Отдельно хочу отметить и успехи молодежной и юношеских сборных Украины, которые тоже пробились в финальные части чемпионатов Европы. И я рад, что в этих сборных киевские динамовцы тоже играют важную роль. Несмотря на все преступные фашистские действия, которые совершает враг нашей страны, пытаясь ее разрушить, мы воспитываем талантливые поколения футболистов. Мы никогда не остановимся и будем продолжать развивать нашу страну, добиваться успехов и двигаться в Европу.

Еще раз поздравляю всех с важным историческим достижением нашей сборной! Работаем на Победу и двигаемся дальше! Слава Украине!", - цитирует Суркиса пресс-служба киевского клуба.