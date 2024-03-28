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Николини: Сборная Украины может оказаться темной лошадкой Евро-2024

Национальная сборная Украины
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Тренер Шахтера рад, что сборная Украины пробилась на Евро

Николини: Сборная Украины может оказаться темной лошадкой Евро-2024

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

Тренер по физической подготовке "Шахтера" Карло Николини в интервью итальянским СМИ порассуждал о шансах сборной Украины на Евро-2024.

"Украина очень хотела пройти квалификацию, в том числе из-за всего, что происходит в стране за пределами футбола. Думаю, Украина может оказаться темной лошадкой турнира, ведь это молодая команда с интересными игроками.

Выход на Евро тоже дает надежду стране, добавляет позитивных эмоций благодаря спорту. Украина - это команда, которая может играть с разными схемами, что мы могли видеть в матчах группы против Италии. У Украины есть талант и тактика. 7-8 игроков играют в Англии и те, кто со мной в "Шахтере", всегда попадают в Лигу Чемпионов.

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Ребров на скамейке запасных и Шевченко во главе федерации, они приносят опыт, они приносят авторитет, так что развивается вся структура футбола сборной. Уровень поднялся и, повторюсь, некоторые игроки действительно талантливы. Они большие профессионалы, на каждой роли есть важные игроки и 2-3 для меня — феномены. У Украины также есть два очень сильных вратаря.

Судаков? С Исландией он сыграл важный матч. Я очень горжусь его прогрессом. Наличие в сборной семи игроков "Шахтера" меня очень радует, и я был очень рад, что сборная Украины пробилась на Евро", - сказал Николини.

Напомним, что сборная Украины в своей группе Евро-2024 сыграет с Бельгией, Румынией и Словакией.

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Источник:
Napoli Magazine
Опубликовал: Михаил Черныш
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