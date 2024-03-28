Николини: Сборная Украины может оказаться темной лошадкой Евро-2024

Тренер по физической подготовке "Шахтера" Карло Николини в интервью итальянским СМИ порассуждал о шансах сборной Украины на Евро-2024.

"Украина очень хотела пройти квалификацию, в том числе из-за всего, что происходит в стране за пределами футбола. Думаю, Украина может оказаться темной лошадкой турнира, ведь это молодая команда с интересными игроками.

Выход на Евро тоже дает надежду стране, добавляет позитивных эмоций благодаря спорту. Украина - это команда, которая может играть с разными схемами, что мы могли видеть в матчах группы против Италии. У Украины есть талант и тактика. 7-8 игроков играют в Англии и те, кто со мной в "Шахтере", всегда попадают в Лигу Чемпионов.