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Бражко – о выходе на Евро-2024: Проснувшись в первый день, думал, что это сон
Со временем уже все осознал
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко рассказал о своем дебюте в национальной команде и прокомментировал выход "сине-желтых" на Евро-2024.
“- Если в первый день, проснувшись, думал, что это сон, то сейчас уже есть осознание. Но пока нужно в первую очередь выполнять задачи в "Динамо", а уже после завершения чемпионата будем думать о Евро.
- Партнеры по "Динамо" поздравили с выходом на Евро?
- Да, конечно, поздравили, спасибо всем за приятные слова. Работаем дальше – праздновать некогда.
- А как родные, друзья отреагировали?
- Они, наверное, до сих пор не верят, что это правда. Мама была на стадионе, она уже лет 5-6 проживает в Польше, очень переживала, а после игры расплакалась – думаю, от гордости (улыбается). Бабушка с дедушкой смотрели в Запорожье, так там вся улица, на которой я вырос, болела за сборную. Это очень приятно.
- За короткий период ты дебютировал за сборную, провел важные поединки плей-офф отбора, вышел на Евро. Удается ли морально справляться с эмоциями?
- Конечно, первые несколько дней была эйфория, но сейчас уже понимаю, что это история, и нужно работать дальше.
- Дебют за сборную пришелся на важные матчи. Не было ли мандража или чувствовали дополнительную ответственность?
- Конечно, ответственность была огромна, ведь за тобой смотрела вся страна, все понимали важность этих поединков. Определенные опасения были перед игрой с боснийцами, но и Андрей Ярмоленко поддержал, и Сергей Сидорчук подбодрил - в принципе, и ребята, и тренерский штаб поддержали, так что все сложилось хорошо.
- Если не секрет, какими словами подбадривали?
- Говорили не волноваться, начать с простой игры, почувствовать уверенность.
- Как приняли в коллективе сборной? Какие были первые впечатления?
- Уровень сборной – просто топ, приятно находиться в одной команде с ребятами, которые выступают в топ-лигах мира, но при этом остаются простыми, общительными. Теперь хочется закрепиться в команде и показывать себя.
- Был ли со всеми знаком?
- Заочно я слышал о них, они – обо мне. Поближе познакомились уже в сборной, все классные, атмосфера очень хорошая в команде.
- Было ли посвящение? Возможно, песню пел...
- Знаю, раньше такое было, но сейчас ничего не пришлось петь.
- С кем больше общался?
- В общем со всеми, но больше всего - Ванатом, Забарным, Миколенком, Караваевым”, - сказал Бражко.
Мартовский сбор стал для полузащитника дебютным в составе сборной Украины. В матче против Боснии и Герцеговины он провел 80 минут, а с Исландией сыграл полный поединок.
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