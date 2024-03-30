Бражко – о выходе на Евро-2024: Проснувшись в первый день, думал, что это сон

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко рассказал о своем дебюте в национальной команде и прокомментировал выход "сине-желтых" на Евро-2024.

“- Если в первый день, проснувшись, думал, что это сон, то сейчас уже есть осознание. Но пока нужно в первую очередь выполнять задачи в "Динамо", а уже после завершения чемпионата будем думать о Евро.

- Партнеры по "Динамо" поздравили с выходом на Евро?

- Да, конечно, поздравили, спасибо всем за приятные слова. Работаем дальше – праздновать некогда.

- А как родные, друзья отреагировали?

- Они, наверное, до сих пор не верят, что это правда. Мама была на стадионе, она уже лет 5-6 проживает в Польше, очень переживала, а после игры расплакалась – думаю, от гордости (улыбается). Бабушка с дедушкой смотрели в Запорожье, так там вся улица, на которой я вырос, болела за сборную. Это очень приятно.

- За короткий период ты дебютировал за сборную, провел важные поединки плей-офф отбора, вышел на Евро. Удается ли морально справляться с эмоциями?

- Конечно, первые несколько дней была эйфория, но сейчас уже понимаю, что это история, и нужно работать дальше.

- Дебют за сборную пришелся на важные матчи. Не было ли мандража или чувствовали дополнительную ответственность?

- Конечно, ответственность была огромна, ведь за тобой смотрела вся страна, все понимали важность этих поединков. Определенные опасения были перед игрой с боснийцами, но и Андрей Ярмоленко поддержал, и Сергей Сидорчук подбодрил - в принципе, и ребята, и тренерский штаб поддержали, так что все сложилось хорошо.

- Если не секрет, какими словами подбадривали?

- Говорили не волноваться, начать с простой игры, почувствовать уверенность.

- Как приняли в коллективе сборной? Какие были первые впечатления?

- Уровень сборной – просто топ, приятно находиться в одной команде с ребятами, которые выступают в топ-лигах мира, но при этом остаются простыми, общительными. Теперь хочется закрепиться в команде и показывать себя.

- Был ли со всеми знаком?

- Заочно я слышал о них, они – обо мне. Поближе познакомились уже в сборной, все классные, атмосфера очень хорошая в команде.

- Было ли посвящение? Возможно, песню пел...

- Знаю, раньше такое было, но сейчас ничего не пришлось петь.

- С кем больше общался?

- В общем со всеми, но больше всего - Ванатом, Забарным, Миколенком, Караваевым”, - сказал Бражко.