Сабо - о травмах игроков сборной: Они приехали в свои клубы расслабленными

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал эпидемию травм и болезней, которые постигли национальной команды после возвращения в клубы.

"Так сложились обстоятельства, от этого никуда не деться. Травмы в футболе всегда были, есть и будут. Но за всю свою тренерскую карьеру я не помню, чтобы так много моих игроков одновременно получали травмы, хотя нагрузки мы им давали приличные. Не перегонял ли их Ребров? Не знаю, мы можем только гадать. Но мне кажется, игроки просто не подготовились к тренировкам в клубах и не провели хорошую разминку. Они после сборной приехали расслабленными.

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