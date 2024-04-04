Сваток: Евро – мечта любого футболиста и я не исключение

Защитник сборной Украины и "Днепра-1" Александр Сваток признался, что надеется попасть в заявку национальной команды на Евро-2024.

- Как вы оцените игру сборной против боснийцев и исландцев?

- Оценивать игру есть кому, в свою очередь, могу только порадоваться и поздравить ребят, потому что они провели безумную работу, сыграли непростые матчи, добились необходимого результата и попали на Евро. Испытываю только положительные эмоции и рад за команду.

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- Насколько велика ваша личная мотивация поехать на Евро, пришло время показать свою лучшую игру в карьере?

– Сильную игру хочется показывать каждый матч. Мне, как и любому украинскому футболисту, хочется попасть на Евро. Сейчас каждый будет показывать и доказывать, что именно они должны попасть в заявку, а не кто-нибудь другой. Поэтому ничего уникального добавить не могу. Евро – мечта любого футболиста и я не являюсь исключением.