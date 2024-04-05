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Сабо: На Евро мы выйдем из группы - возлагаю большие надежды на Реброва

Национальная сборная Украины
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Хотелось бы верить

Сабо: На Евро мы выйдем из группы - возлагаю большие надежды на Реброва

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от выступления "сине-желтых" на Евро-2024.

"Мы выйдем из группы, а дальше все будет зависеть от жеребьевки. Возлагаю большие надежды на тренерский талант Сергея Реброва. Он — большой молодец. Умеет готовить команду, руководить коллективом во время игры. Мне импонирует волевой характер наших ребят. Они одолели боснийцев и исландцев после того, как пропустили первыми.

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Наши молодые ребята должны сделать все, чтобы произвести блестящее впечатление. Хотя букмекеры прогнозируют, что за роль лучшего бомбардира поборются Килиан Мбаппе, Гарри Кейн и Криштиану Роналду, я бы не исключал и Довбика. Правда, этот парень нестабилен: он может поражать активностью, а может, так сказать, спать на футбольном поле. Если на Евро Довбик не будет спать, то может наделать шума на всю Европу", — уверен Йожеф Йожефович.

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Сергей Ребров Украина Йожеф Сабо
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Источник:
Експрес
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.04.2024 в 00:28
Згоден, що маємо виходити з групи. Але покладаю свої надії не лише на Реброва, а й на майстерність і завзяття лідерів збірної, насамперед на Циганкова і Ярмоленка, Забарного і Миколенка, Довбика і Буяльського, Бражка і Шапаренка, на Луніна і Ваната. І не тільки сподіваюсь на їхній клас та завзяття. а й вірю в їх силу чуття найвищої патріотичної мотивації, щоб все зробити, скільки є сил, для України, для українського народу, якому неймовірно потрібні позитивні емоції, успіхи і перемоги у цей важкий час війни проти імперії зла.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
06.04.2024 в 00:28
Згоден, що маємо виходити з групи. Але покладаю свої надії не лише на Реброва, а й на майстерність і завзяття лідерів збірної, насамперед на Циганкова і Ярмоленка, Забарного і Миколенка, Довбика і Буяльського, Бражка і Шапаренка, на Луніна і Ваната. І не тільки сподіваюсь на їхній клас та завзяття. а й вірю в їх силу чуття найвищої патріотичної мотивації, щоб все зробити, скільки є сил, для України, для українського народу, якому неймовірно потрібні позитивні емоції, успіхи і перемоги у цей важкий час війни проти імперії зла.
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