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Сабо: На Евро мы выйдем из группы - возлагаю большие надежды на Реброва
Хотелось бы верить
Бывший главный тренер "Динамо" и
"Мы выйдем из группы, а дальше все будет зависеть от жеребьевки. Возлагаю большие надежды на тренерский талант Сергея Реброва. Он — большой молодец. Умеет готовить команду, руководить коллективом во время игры. Мне импонирует волевой характер наших ребят. Они одолели боснийцев и исландцев после того, как пропустили первыми.
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Наши молодые ребята должны сделать все, чтобы произвести блестящее впечатление. Хотя букмекеры прогнозируют, что за роль лучшего бомбардира поборются Килиан Мбаппе, Гарри Кейн и Криштиану Роналду, я бы не исключал и Довбика. Правда, этот парень нестабилен: он может поражать активностью, а может, так сказать, спать на футбольном поле. Если на Евро Довбик не будет спать, то может наделать шума на всю Европу", — уверен Йожеф Йожефович.
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