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Караваев: После гола Северной Македонии даже бабушки подходили и спрашивали - как ты так забил?

Национальная сборная Украины
Обновлено

Положил, конечно, красиво

Караваев: После гола Северной Македонии даже бабушки подходили и спрашивали - как ты так забил?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Универсал сборной Украины и "Динамо" Александр Караваев вспомнил реакцию болельщиков на его гол, который он забил Северной Македонии в матче отбора к Евро-2024:

"После этого гола очень много людей мне писали. Ты видишь, как к тебе болельщики относятся по каким-то заслугам. Например, я много матчей за сборную сыграл, сначала в "Заре", потом в "Динамо" перешел, это совсем другая армия болельщиков.

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А когда гол Македонии забил, то даже и бабушки подходили, я серьезно, и дедушки подходили, и малышня. Все спрашивали: "Как так, как ты этот мяч забил?", - рассказал Караваев.

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Украина Северная Македония Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
Мамахихотала
Опубликовал: Михаил Черныш
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