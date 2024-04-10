Караваев: После гола Северной Македонии даже бабушки подходили и спрашивали - как ты так забил?

Универсал сборной Украины и "Динамо" Александр Караваев вспомнил реакцию болельщиков на его гол, который он забил Северной Македонии в матче отбора к Евро-2024:

"После этого гола очень много людей мне писали. Ты видишь, как к тебе болельщики относятся по каким-то заслугам. Например, я много матчей за сборную сыграл, сначала в "Заре", потом в "Динамо" перешел, это совсем другая армия болельщиков.

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