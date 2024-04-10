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Караваев: После гола Северной Македонии даже бабушки подходили и спрашивали - как ты так забил?
Положил, конечно, красиво
Getty Images / Global Images Ukraine
Универсал
"После этого гола очень много людей мне писали. Ты видишь, как к тебе болельщики относятся по каким-то заслугам. Например, я много матчей за сборную сыграл, сначала в "Заре", потом в "Динамо" перешел, это совсем другая армия болельщиков.
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А когда гол Македонии забил, то даже и бабушки подходили, я серьезно, и дедушки подходили, и малышня. Все спрашивали: "Как так, как ты этот мяч забил?", - рассказал Караваев.
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