Степаненко: Бражко из Запорожья, а там много трудолюбивых людей, этот характер передается от родителей

Опорник сборной Украины Тарас Степаненко, который из-за травмы пропустил решающие матчи отбора на Евро-2024, высказался о Владимире Бражко, который в этих поединках дебютировал в составе национальной команды.

"Владимир – из Запорожья, а там много трудолюбивых людей, этот характер передается от родителей. Владимир хорошо сыграл, помог команде выйти на Евро. И за "Динамо" хорошо играет.

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