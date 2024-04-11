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Степаненко: Бражко из Запорожья, а там много трудолюбивых людей, этот характер передается от родителей
Тарас оценил своего конкурента по позиции в сборной Украины
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Опорник
"Владимир – из Запорожья, а там много трудолюбивых людей, этот характер передается от родителей. Владимир хорошо сыграл, помог команде выйти на Евро. И за "Динамо" хорошо играет.
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Классно, когда молодые игроки развиваются. Так и должно быть, что идет смена поколений у нас в национальной команде", — сказал Степаненко.
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