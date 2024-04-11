  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Степаненко: Бражко из Запорожья, а там много трудолюбивых людей, этот характер передается от родителей
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Степаненко: Бражко из Запорожья, а там много трудолюбивых людей, этот характер передается от родителей

Национальная сборная Украины

Тарас оценил своего конкурента по позиции в сборной Украины

Степаненко: Бражко из Запорожья, а там много трудолюбивых людей, этот характер передается от родителей

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

Новина українською

Опорник сборной Украины Тарас Степаненко, который из-за травмы пропустил решающие матчи отбора на Евро-2024, высказался о Владимире Бражко, который в этих поединках дебютировал в составе национальной команды.

"Владимир – из Запорожья, а там много трудолюбивых людей, этот характер передается от родителей. Владимир хорошо сыграл, помог команде выйти на Евро. И за "Динамо" хорошо играет.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Классно, когда молодые игроки развиваются. Так и должно быть, что идет смена поколений у нас в национальной команде", — сказал Степаненко.

По теме
yellow-arrow
Караваев: На Евро - минимум выход из группы, а дальше будем смотреть по сопернику
yellow-arrow
Караваев: После гола Северной Македонии даже бабушки подходили и спрашивали - как ты так забил?
yellow-arrow
Нагорняк: В группе Е на Евро-2024 Украина может занять как первое место, так и последнее
Тарас Степаненко Украина Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Владимир Бражко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости