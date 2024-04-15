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Помощник Реброва: Мы почти выиграли прямую путевку на Евро, учитывая тот момент с пенальти Мудрика

Национальная сборная Украины
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Глеб Платов назвал лучшие матчи команды в отборе на Евро

Помощник Реброва: Мы почти выиграли прямую путевку на Евро, учитывая тот момент с пенальти Мудрика

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

Один из помощников главного тренера сборной Украины Сергея Реброва Глеб Платов назвал лучшие, по его мнению, матчи национальной команды в отборе к Евро-2024.

"Лучшими матчами в отборе к Евро-2024 я считаю второй матч с Англией и второй матч с Италией. С итальянцами впервые сыграли в три центральных защитника, это была идея Сергея Реброва. Он сразу сказал нам на совете, что есть такая идея, что нужно ее развить и сыграть так. Ребров всем очень понятно и аргументировано всем объяснил, почему мы должны сыграть так.

И мы до последнего были в борьбе за прямую путевку на Евро. Мы почти выиграли, учитывая тот момент с пенальти Мудрика", – сказал Платов.

Напомним, что в своей группе на Евро-2024 Украина сыграет в группе с Бельгией, Словакией и Румынией.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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