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Помощник Реброва: Мы почти выиграли прямую путевку на Евро, учитывая тот момент с пенальти Мудрика
Глеб Платов назвал лучшие матчи команды в отборе на Евро
Фото Андрія Ющака - УАФ
Один из помощников главного тренера
"Лучшими матчами в отборе к Евро-2024 я считаю второй матч с Англией и второй матч с Италией. С итальянцами впервые сыграли в три центральных защитника, это была идея Сергея Реброва. Он сразу сказал нам на совете, что есть такая идея, что нужно ее развить и сыграть так. Ребров всем очень понятно и аргументировано всем объяснил, почему мы должны сыграть так.
И мы до последнего были в борьбе за прямую путевку на Евро. Мы почти выиграли, учитывая тот момент с пенальти Мудрика", – сказал Платов.
Напомним, что в своей группе на Евро-2024 Украина сыграет в группе с Бельгией, Словакией и Румынией.
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