Помощник Реброва: Мы почти выиграли прямую путевку на Евро, учитывая тот момент с пенальти Мудрика

Один из помощников главного тренера сборной Украины Сергея Реброва Глеб Платов назвал лучшие, по его мнению, матчи национальной команды в отборе к Евро-2024.

"Лучшими матчами в отборе к Евро-2024 я считаю второй матч с Англией и второй матч с Италией. С итальянцами впервые сыграли в три центральных защитника, это была идея Сергея Реброва. Он сразу сказал нам на совете, что есть такая идея, что нужно ее развить и сыграть так. Ребров всем очень понятно и аргументировано всем объяснил, почему мы должны сыграть так.

И мы до последнего были в борьбе за прямую путевку на Евро. Мы почти выиграли, учитывая тот момент с пенальти Мудрика", – сказал Платов.