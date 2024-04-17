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Национальная сборная Украины

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Хавбек Шахтера: Когда Ребров решит, что я нужен сборной, тогда он меня и вызовет

Национальная сборная Украины

Футболист делает все, чтобы на него обратил внимание наставник главной команды страны

Хавбек Шахтера: Когда Ребров решит, что я нужен сборной, тогда он меня и вызовет

фото - УАФ

Новина українською

Центральный полузащитник "Шахтера" и молодежной сборной Украины U-21 Дмитрий Крыськив откровенно признался, что делает все возможное, чтобы на него обратил внимание тренер национальной команды Сергей Ребров.

"Не ожидаю, а работаю и выкладываюсь в играх и тренировках. Мое дело - давать от себя 100% как на футбольном поле, так и вне его.

А когда тренер национальной сборной решит, что я нужен, тогда он меня и вызовет. Когда до этого дойдет - буду очень рад", - рассказал Крыськив в интервью "Українському футболу".

В текущем сезоне Крыськив провел 30 матчей за "горняков" во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. За молодежку сине-желтых он отыграл 21 игру и отметился 4 забитыми мячами.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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scorpius (Ck)
17.04.2024 в 12:12
За 2 сезона Крыськив уже поиграл в полузащите на всех позициях, этакий универсальный солдат.
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Комментарии 1
avatar
scorpius (Ck)
17.04.2024 в 12:12
За 2 сезона Крыськив уже поиграл в полузащите на всех позициях, этакий универсальный солдат.
Ответить
0
0

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