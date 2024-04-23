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Вацко объявил, что его не пригасили комментировать матчи Евро-2024
Таких предложений комментатору не поступало
footballua.tv
Украинский комментатор Виктор Вацко заявил, что он не будет комментировать матчи
"Невероятное количество вопросов, буду ли я комментировать матчи Евро-2024. И в ютубе, и в Инстаграмме повсюду, поэтому я не имею права проигнорировать. Но поймите меня правильно, я и сказать многое по этому поводу нечего.
Я не стану комментировать матчи чемпионата Европы 2024 года. Не буду. У меня не было ни одного предложения по этому поводу ни от одного из бродкастеров, поэтому для меня ситуация очень легкая простая и непринужденная – буду тренироваться", – сказал Вацко.
Напомним, что Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Украины попала в группу с Бельгией, Словакией и Румынией.
В Украине тендер права на показ турнира выиграли Megogo и Суспільне. Сам Вацко сейчас комментирует матчи на Setanta.
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