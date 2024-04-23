Вацко объявил, что его не пригасили комментировать матчи Евро-2024

Украинский комментатор Виктор Вацко заявил, что он не будет комментировать матчи Евро-2024 .

"Невероятное количество вопросов, буду ли я комментировать матчи Евро-2024. И в ютубе, и в Инстаграмме повсюду, поэтому я не имею права проигнорировать. Но поймите меня правильно, я и сказать многое по этому поводу нечего.

Я не стану комментировать матчи чемпионата Европы 2024 года. Не буду. У меня не было ни одного предложения по этому поводу ни от одного из бродкастеров, поэтому для меня ситуация очень легкая простая и непринужденная – буду тренироваться", – сказал Вацко.