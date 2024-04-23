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Вацко объявил, что его не пригасили комментировать матчи Евро-2024

Национальная сборная Украины
Обновлено

Таких предложений комментатору не поступало

Вацко объявил, что его не пригасили комментировать матчи Евро-2024

footballua.tv

Новина українською

Украинский комментатор Виктор Вацко заявил, что он не будет комментировать матчи Евро-2024.

"Невероятное количество вопросов, буду ли я комментировать матчи Евро-2024. И в ютубе, и в Инстаграмме повсюду, поэтому я не имею права проигнорировать. Но поймите меня правильно, я и сказать многое по этому поводу нечего.

Я не стану комментировать матчи чемпионата Европы 2024 года. Не буду. У меня не было ни одного предложения по этому поводу ни от одного из бродкастеров, поэтому для меня ситуация очень легкая простая и непринужденная – буду тренироваться", – сказал Вацко.

Напомним, что Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Украины попала в группу с Бельгией, Словакией и Румынией.

В Украине тендер права на показ турнира выиграли Megogo и Суспільне. Сам Вацко сейчас комментирует матчи на Setanta.

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Украина Виктор Вацко
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romedon
23.04.2024 в 20:49
Яка втрата.Не бачу сенсу проводити євро без вацка
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Комментарии 5
Romedon
23.04.2024 в 20:49
Яка втрата.Не бачу сенсу проводити євро без вацка
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Лекарь (село Дарниця)
23.04.2024 в 20:19
Яка добра новина. Терпіти не можу чорноротого Вацка. Нехай упл коментує, особливо Шахтаря, тут я нічого проти мати не буду.
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aleks68
23.04.2024 в 20:23
черноротый твой цыганык.пусть комментирует все матчи динамо и захлебнётся от радости
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
23.04.2024 в 20:00
То й добре!)
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Скачков Леонід (Рівне)
23.04.2024 в 19:52
Ну і пісік з ним!
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