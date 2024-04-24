Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Поляки официально объявили место проведения товарищеского матча с Украиной
Матч состоится 7 июня
фото из свободных источников
Польский футбольный союз официально сообщил, что товарищеский матч Польша – Украина, который состоится 7 июня, пройдет в Варшаве на стадионе "Народовы".
На этом же стадионе поляки примут сборную Турции 10 июня.
Напомним, что вместимость "Народового" – 58 500 зрителей.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Сборные Украины и Польши ранее встречались в Варшаве. В марте 2013 года победу одержала Украина со счетом 3:1 благодаря голам Ярмоленко, Гусева и Зозули.
Подопечные Реброва также сыграют 3 июня против Германии в Нюрнберге и 11 июня с Молдовой в Кишиневе.
Первый тур на Евро-2024 Украина проведет 17 июня против Румынии, а затем сыграет также со Словакией (21 июня) и Бельгией (26 июня).
Możemy oficjalnie potwierdzić, że oba towarzyskie spotkania reprezentacji Polski z Ukrainą (07.06) oraz Turcją (10.06) odbędą się na @PGENarodowy. Takie rozwiązanie odpowiada potrzebom zgłoszonym przez selekcjonera @ProbierzMichal . Dziękujemy władzom @PGENarodowy za ich…— PZPN (@pzpn_pl) April 24, 2024
Популярное сейчас
- Минобороны опубликовало полный перечень изменений в закон о мобилизации
- В Бундестаге призвали правительство Германии поставить Украине ракеты Taurus
- На Олимпиаде Украина сыграет с третьей командой отбора в Азии. Сейчас есть восемь кандидатов
- Вацко объявил, что его не пригасили комментировать матчи Евро-2024
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО