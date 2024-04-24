Поляки официально объявили место проведения товарищеского матча с Украиной

Польский футбольный союз официально сообщил, что товарищеский матч Польша – Украина, который состоится 7 июня, пройдет в Варшаве на стадионе "Народовы".

На этом же стадионе поляки примут сборную Турции 10 июня.

Напомним, что вместимость "Народового" – 58 500 зрителей.

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Сборные Украины и Польши ранее встречались в Варшаве. В марте 2013 года победу одержала Украина со счетом 3:1 благодаря голам Ярмоленко, Гусева и Зозули.

Подопечные Реброва также сыграют 3 июня против Германии в Нюрнберге и 11 июня с Молдовой в Кишиневе.

Первый тур на Евро-2024 Украина проведет 17 июня против Румынии, а затем сыграет также со Словакией (21 июня) и Бельгией (26 июня).