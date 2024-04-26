Атакующий хавбек сборной Румынии пропустит Евро из-за травмы

Атакующий полузащитник сборной Румынии Олимпиу Моруцан получил серьезную травму в матче за свой клуб – турецкий "Анкарагюджю".

У игрока был диагностирован разрыв ахиллового сухожилия и этот диагноз не позволит сыграть ему на Евро-2024 .

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску выступил со словами поддержи игроку:

"Мы все с тобой, Оли! Без тебя для нас на Евро всё будет намного тяжелее и печальнее, но все мы будем сражаться, в том числе, и за тебя! И каждый из нас убежден, что ты вернешься еще сильнее. Семья сборной ждет тебя назад!", — написал Йорданеску на своей странице в Facebook.

Напомним, что сборная Румынии является соперником по группе сборной Украины. Также в нашей группе Словакия и Бельгия.

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Также отметим, что Моруцан в отборе на Евро-2024 сыграл за сборную Румынии 9 матчей, в которых отдал 4 ассиста.