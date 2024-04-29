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Журналист: Миколенко может пропустить Евро-2024 из-за травмы

Национальная сборная Украины
Обновлено

Если игроку потребуется операция, он пропустит Евро

Журналист: Миколенко может пропустить Евро-2024 из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко из-за разрыва связки голеностопа рискует пропустить Евро-2024, сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко.

Как сообщает источник, после первых результатов МРТ врачи "Эвертона" говорили, что 24-летнему футболисту вероятно придется делать операцию, из-за которой он бы точно не сумел сыграть на Евро.

Впрочем, чуть позже, после обследования у других специалистов, необходимость оперативного вмешательства стала вызывать сомнения.

В итоге, 30 апреля Миколенко должен еще рас встретиться с врачами, после чего консилиум должен решить, нужна ли игроку операция, и как следствие – сыграет ли он на Евро.

Напомним, что в текущем сезоне Виталий Миколенко провел 28 матчей в АПЛ, в которых забил 2 гола.

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Украина Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romerik (YNWA)
29.04.2024 в 18:49
Ну тоді вбиваємо двох зайців зразу: забираємо ніякого Матвієнко з центру і ставимо на рідний лівий фланг, а в центр умовного таловєрова/сватка і буде норм. Нічого страшного немає
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Комментарии 5
Romerik (YNWA)
29.04.2024 в 18:49
Ну тоді вбиваємо двох зайців зразу: забираємо ніякого Матвієнко з центру і ставимо на рідний лівий фланг, а в центр умовного таловєрова/сватка і буде норм. Нічого страшного немає
Ответить
0
0
terber (ternopil)
29.04.2024 в 19:10
Сергій Станіславович це ти?
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2
0
Лекарь (село Дарниця)
29.04.2024 в 18:22
Це буде суттева втрата
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0
0
MaximSK (Киев)
29.04.2024 в 17:42
Тогда надо наигрывать Зинченко или Соболя на его место
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0
0
Dr. House (Поділля)
29.04.2024 в 18:29
Особливо Соболя . Все буде добре. Міко буде грати
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