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Журналист: Миколенко может пропустить Евро-2024 из-за травмы
Если игроку потребуется операция, он пропустит Евро
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Эвертона" и
Как сообщает источник, после первых результатов МРТ врачи "Эвертона" говорили, что 24-летнему футболисту вероятно придется делать операцию, из-за которой он бы точно не сумел сыграть на Евро.
Впрочем, чуть позже, после обследования у других специалистов, необходимость оперативного вмешательства стала вызывать сомнения.
В итоге, 30 апреля Миколенко должен еще рас встретиться с врачами, после чего консилиум должен решить, нужна ли игроку операция, и как следствие – сыграет ли он на Евро.
Напомним, что в текущем сезоне Виталий Миколенко провел 28 матчей в АПЛ, в которых забил 2 гола.
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