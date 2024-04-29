Журналист: Миколенко может пропустить Евро-2024 из-за травмы

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко из-за разрыва связки голеностопа рискует пропустить Евро-2024, сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко.

Как сообщает источник, после первых результатов МРТ врачи "Эвертона" говорили, что 24-летнему футболисту вероятно придется делать операцию, из-за которой он бы точно не сумел сыграть на Евро.

Впрочем, чуть позже, после обследования у других специалистов, необходимость оперативного вмешательства стала вызывать сомнения.

В итоге, 30 апреля Миколенко должен еще рас встретиться с врачами, после чего консилиум должен решить, нужна ли игроку операция, и как следствие – сыграет ли он на Евро.

Напомним, что в текущем сезоне Виталий Миколенко провел 28 матчей в АПЛ, в которых забил 2 гола.