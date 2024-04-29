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Цыганык: Миколенко сам должен принять решение - делать операцию и пропустить Евро, или ставить под угрозу следующий сезон

Национальная сборная Украины
Обновлено

Очень неприятна ситуация для защитника сборной Украины

Цыганык: Миколенко сам должен принять решение - делать операцию и пропустить Евро, или ставить под угрозу следующий сезон

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о травме защитника "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко.

"Травма очень серьезная, там, насколько я понимаю, надрыв связки.

И вопрос в том, что решение должен принять сам Миколенко. Или попробовать залечить эту травму традиционными методами и попробовать успеть к Евро. Но дело в том, что такой вариант лечение может "вылезти" по ходу следующего сезона, как это было в сезон, когда Шевченко перешел в "Челси".

Или делать операцию, и точно пропустить Евро, но в таком случае уже быть полностью готовым к следующему сезону.

Ему самому нужно принять решение. Можно попробовать успеть залечить и поехать на Евро, но в какой форме ты там будешь, это неизвестно. И большая вероятность того, что эта травма потом "вылезет" и все равно придется возвращаться, чтобы ее оперировать. Или сделать операцию, пропустить Евро, но полностью восстановится к сезону. Это сложное решение, которое нужно принять самому игроку", - сказал Цыганык.

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Игорь Цыганык Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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MaximSK (Киев)
29.04.2024 в 22:10
Если это правда, то Миколенко надо делать операцию, не стоит рисковать здоровью ради Евро. А в сборной его может заменить Зинченко, Соболь, Вивчаренко или Матвиенко.
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Комментарии 1
MaximSK (Киев)
29.04.2024 в 22:10
Если это правда, то Миколенко надо делать операцию, не стоит рисковать здоровью ради Евро. А в сборной его может заменить Зинченко, Соболь, Вивчаренко или Матвиенко.
Ответить
0
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