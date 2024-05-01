Акценты.  Михаил Фоменко: слово о скромном герое

Говорят, об ушедших или хорошо, или ничего. В данном случае промолчать я не смог. Совесть не позволила, если вы знаете, что это такое - в современном мире, это слово постепенно выходит из употребления. Мне нечего вспомнить об этом человеке, кроме хорошего. Хоть многие из “комментаторов” сайта и называли его “трусливым дедом”.

Михаил Фоменко был одним из системообразующих игроков команды Лобановского - первой из команд, которые у нас принято называть великими. Долгое время он был капитаном “Динамо”. Но я тогда еще ходил в школу, и вряд ли имею право говорить об этом подробно.

Как тренер, он выиграл для Киева первые титулы в Украине. Но мне, извините, от этого не было ни холодно, ни жарко - болельщику “Черноморца” в те далекие годы.

Для меня Фоменко ценен прежде всего тем, что он сделал за три с половиной года работы в сборной Украины. И о чем, как водится, в момент забыли, когда она перестала давать результат.

Поднял команду из руин, в которых она оказалась после позорного побега Блохина в “Динамо”. Напомню: туда во время отборочного турнира главной команды страны ее главного тренера переманили истинные “патриоты”.

Почти совершил уже казавшееся невероятным: едва не вывел Украину на Кубок мира-2014. Одержал первую в нашей истории убедительную победу над топ-сборной, причем в плей-офф. В ответном поединке соперник оказался еще убедительнее, и чуда не произошло - какая неожиданность!

Впервые в истории вывел Украину на Евро-2016. И вновь не стал бы вешать на него всех собак за последующее провальное выступление во Франции.

Это уже не была команда Фоменко. Хоть она еще и не была командой Шевченко. Случилось худшее и невероятно дикое: федерация затеяла менять коней прямо посреди бурной и опасной переправы.

Поразмыслив, я решил вспомнить свои впечатления о самых памятных матчах сборной Михаила Фоменко, которыми делился, что называется, по горячим следам.

Это будут своего рода отрывки из дневника болельщика, который я вел тогда в блоге - около десяти лет назад. Дабы ни коварная память, ни притупившееся с годами восприятие не смазали и не выхолостили ощущений, что дарила нам та команда.

22 марта 2013 года. Польша - Украина 1:3 Ще не вмерли!!!

Однозначным фаворитом матча многим мнилась Польша. И причин для этого хватало. Однако команда Фоменко сумела все перевернуть с ног на голову.

Наши шансы смотрелись острее и опаснее. К тому же, каждый второй из них завершился голом. Точнее говоря, все три эпизода в первом тайме. Любопытно, что блеснули подобной эффективностью именно те игроки, что не могут похвастаться ею весной в своих клубах.

Украина огорошила соперника двойным нокдауном уже в первые семь минут. Затем, в течение получаса, стойко держала удар, пропустив правый боковой лишь однажды. А перед самым гонгом на перерыв вновь провела результативную атаку. В дальнейшем ей удалось держать соперника на расстоянии.

Чистая победа по очкам, если можно так выразиться. Понравилась наша группа атаки. Лучшим голом, как на мой вкус, стал последний. Особенно эффектны были пас Ярмоленко головой назад в прыжке и удар Зозули с лета в падении.

7 июня 2013 года. Черногория - Украина 0:4 Як роса на сонці

Мы с вами смотрели исторический матч сборной Украины. Возможно, лучший в ее истории на тот момент. Такие игры оседают в памяти болельщика навсегда, и пробуждают в нем чувство гордости за свою команду. И этого у нас уже не отнять – без преувеличения.

Конечно же, все решил второй гол. Но Коноплянка забил его лишь на 77-й минуте. Уже две минуты спустя в меньшинстве остались черногорцы. Затем случился их последний голевой шанс после розыгрыша углового, а в оставшееся время последовали контрольные выстрелы Федецкого и Безуса.

С точки зрения реализации и исполнительского мастерства, мы превзошли их наголову. Следовательно, команда Фоменко продемонстрировала более высокий класс и выиграла закономерно.

Лидером, на мой взгляд, смотрелся Ярмоленко. Больше других понравился первый, психологически важнейший гол. Гармаш мастерски использовал выпавшую ему возможность, аккуратно положив мяч промеж вратаря и защитника, с угла вратарской, под дальнюю штангу.

Михаилу Фоменко удалось то, что, откровенно говоря, уже казалось неосуществимым – вернуть нас в полноценную гонку за призы. Вернуть с обочины, куда вылетел болид, потеряв управление, и заглох. Запевалами стали игроки «Динамо». А написал песню «хранитель конспектов» Лобановского. Главный, но незаслуженно забытый на время.

15 ноября 2013 года. Украина - Франция 2:0 Фома неверующий

Это собирательный образ множества украинских болельщиков. Тех, что завели волынку после первого же невыигранного матча - с лидером группы, упрекая тренера в излишней осторожности. Тех, что крайне скептически восприняли саму перспективу плей-офф, а когда узнали имя соперника – и вовсе махнули рукой: мол, обречены мы.

Справедливости ради, по количеству явных голевых моментов на забитый мяч не наиграл ни один из соперников. Другое дело, что команда Фоменко эффективно использовала обе свои возможности. Главное, в чем Украина превзошла Францию – это настрой. Плюс реализация.

Команда Фоменко блестяще подтвердила тот, как по мне, непреложный факт, что она является наиболее перспективной сборной Украины за всю ее историю. За которую хочется болеть не только потому что ты живешь в этой стране. А потому что она болеть за себя заставляет своей игрой.

Герой матча забил первый мяч, и заработал для нас право на второй. Должен сказать, что Зозуля, как к нему не относись, олицетворяет собой типично украинский футбол. Кому не нравится игра Зозули, тот не в восторге от характерных особенностей нашего национального футбола.

Эта команда является пока самой яркой в истории сборной Украины. Потому что она никого не боится.

14 ноября 2015 года. Украина - Словения 2:0 В погоне за уходящим поездом

Встреча во Львове по количеству голевых эпизодов практически не уступала двум другим матчам плей-офф за выход на Евро и превзошла третий. Более богатым на моменты был первый тайм.

К нашему полному удовлетворению, интрига была исчерпана задолго до финального свистка. После гола Селезнева на 54-й минуте сомнений в победе Украины уже не было: оба голевых шанса Словении имели место еще в первом тайме, вскоре после первого пропущенного мяча.

Игра завершилась вполне закономерно. Украина “наиграла” ровно на два гола, а Словения не заслужила и одного.

На 29-й минуте, при 1:0, нам дико фартануло, когда Новакович элементарно не сумел принять мяч, находясь в убойной позиции. Но на 69-й - стойка ворот помогла словенцам избежать разгрома и фактического фиаско в плей-офф уже после первого матча. Будем считать, что квиты.

Отрадно, что с чистой совестью могу назвать самой яркой личностью всего раунда плей-офф Андрея Ярмоленко – участника трех голевых эпизодов, включая два результативных. Его же гол - первый для команды Фоменко, на мой взгляд, стал лучшим на этой стадии.

Мои впечатления от Украины? Самое главное: счет по игре. Очень, знаете ли, не хотелось бы пролезть на Евро хоть чучелом, хоть тушкой. А такую команду хочется увидеть в состязании лучших. Не только потому что это сборная твоей страны.

17 ноября 2015 года. Словения - Украина 1:1 Кто не успел, тот опоздал

Если попытаться определить самую зрелищную команду по сумме двух игр в плей-офф, то, не поверите, ею станет Украина. В ее пользу говорят тринадцать опасных моментов у ворот соперника. И семь из них – именно в Мариборе. Но наше сердце успокоилось тут аж перед свистком об окончании игры, когда мы сравняли счет.

Исходя из соотношения голевых моментов, Украина недосчиталась одного забитого мяча. Ничего патриотичного: только факты и цифры. По этому критерию, более всех других в плей-офф выход на Евро заслужила как раз команда Фоменко, безусловно “наигравшая” на победу как во Львове, так и в Мариборе.

Также она – единственная, кто обошелся как без помощи судей, так и без покровительства фарта. Таким образом, сравнивая все пары, нахожу, что гораздо достойнее своего соперника, как претендент на поездку во Францию, смотрелась, в первую очередь, Украина.

Увы, дальше был пресловутый провал. Не хочу повторяться, но вменять его в вину тренеру, которому навязали активного помощника и фактически внесли беспорядок в работу командного механизма, не считаю возможным. Единственная его вина, а скорее беда была в излишней скромности и недостаточной твердости характера.

На том Евро фиаско потерпела не команда Фоменко, а фактически обезглавленная команда. В дальнейшем я пел дифирамбы команде Шевченко, от которых не отказываюсь и сегодня, но это уже совсем другая история. А наш герой, усердно проклинаемый недалекими, удалился в родную провинцию, где и окончил свои дни.

Заглянул в список всех тренеров сборной Украины. При Михаиле Фоменко она выиграла почти две трети своих матчей. К слову, следующим сегодня идет Ребров. А лучший процент только у Заварова (один из одного) и Маркевича (три из четырех) - оба возглавляли команду лишь в товарищеских играх.

Спасибо, Михаил Иванович, за то, что Вы были в нашем футболе! Помним, ценим, скорбим.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine, Євген Кравс