УАФ приняла решение о выплате бонусов для национальной и олимпийской сборных за выход на Евро и Олимпиаду

Исполком УАФ принял решение о повышении ежемесячных дотаций на развитие областных ассоциаций.

Как сообщает "ТаТоТаке", теперь каждая из областных ассоциаций ежемесячно будет получать по 150 тысяч гривен вместо 100.

Также принято решение о выплате бонусов для олимпийской и национальной сборных за решение турнирных задач в отборочных циклах.

Бонусы для олимпийской команды были обещаны предыдущим руководством УАФ, но до сих пор не выплачены.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что национальная сборная под руководством Сергея Реброва пробилась на Евро-2024, а молодежная сборная под руководством Руслана Ротаня завоевала путевку на Олимпиаду-2024.