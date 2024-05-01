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УАФ приняла решение о выплате бонусов для национальной и олимпийской сборных за выход на Евро и Олимпиаду
Также увеличили дотации областным ассоциациям
uaf.ua
Исполком УАФ принял решение о повышении ежемесячных дотаций на развитие областных ассоциаций.
Как сообщает "ТаТоТаке", теперь каждая из областных ассоциаций ежемесячно будет получать по 150 тысяч гривен вместо 100.
Также принято решение о выплате бонусов для олимпийской и национальной сборных за решение турнирных задач в отборочных циклах.
Бонусы для олимпийской команды были обещаны предыдущим руководством УАФ, но до сих пор не выплачены.
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Напомним, что национальная сборная под руководством Сергея Реброва пробилась на Евро-2024, а молодежная сборная под руководством Руслана Ротаня завоевала путевку на Олимпиаду-2024.
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