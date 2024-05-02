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"Слава Украине" боевой клич не только армии, но и сборной", - Four Four Two представил сборную Украины на Евро-2024
Авторитетное британское издание выпустило специальный выпуск, посвященный Евро-2024
Four Four Two
Авторитетное британское издание Four Four Two выпустило спецверсию печатного журнала, которое посвящено Евро-2024.
В нем традиционно представлены сборные, сделаны прогнозы и разобраны шансы.
Есть в этом журнале и представление
Кочевое путешествие Украины
"С момента вторжения России слоган "Слава Украине" стал боевым кличем не только армии страны, но и ее сборной. Не имея возможности играть дома, подопечные Сергея Реброва вышли на Евро-2024 под рев фанатов, чья преданность никогда не была такой сильной", - говорится в анонсе издания в веб-версии.
Полное представление сборной Украины можно будет почитать в печатной версии журнала, которое вышло 2 мая.
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