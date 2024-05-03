Костышин: Реброву по силам вывести нашу сборную на высокий уровень

Бывший тренер "Колоса" Руслан Костышин оценил шансы сборной национальной Украины на летнем Евро-2024.

"Так далеко еще не смотрел. Конечно, есть команды, которые считаются фаворитами турнира. Если брать нашу группу, то на мой взгляд, сборная Украины по классу выше Румынии и Словакии. В составе команды Сергея Реброва сейчас много футболистов, выступающих в ведущих европейских чемпионатах. В частности, пятеро – в английской Премьер-лиге, пятеро – в испанской Ла Лиге. Сейчас у нас хорошая сборная – в ней как раз собралась хорошая плеяда игроков, да и сама команда играющая.

Ее исполнители в своих чемпионатах еженедельно проводят по одному-два матча, интенсивность которых всем нам хорошо известна. Уверен, что у сборной Украины на Евро-2024 все должно сложиться хорошо. Сергей Ребров – профессионал, у него есть достаточно знаний. Ему по силам вывести нашу национальную команду на высокий уровень", - считает Костышин.