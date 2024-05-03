  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Леоненко - о Зинченко: Блондинчик на войну собирается. Я уже устал его встречать на вокзале
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леоненко - о Зинченко: Блондинчик на войну собирается. Я уже устал его встречать на вокзале

Национальная сборная Украины
Обновлено

Все знают, как Виктор Леоненко любит Александра Зинченко

Леоненко - о Зинченко: Блондинчик на войну собирается. Я уже устал его встречать на вокзале

скриншот youtube

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, порассуждал о шансах национальной команды на Евро-2024.

"Играть можно со всеми, хоть мы очень часто и выигрываем случайно. От нашей сборной я жду качества. Если будет качество, будут и победы. А у нас видите как. Один парень на войну собирается, а его все с поезда снимают. Я уже устал его встречать на ж/д вокзале. Блондинчик такой, Зинченко зовут.

А у нас "Льва матча" постоянно ищут. Что тут искать? Забил гол – ты уже "Лев матча"! Не забил – значит, вратарь", - сказал Леоненко.

Напомним, что на Евро-2024 наша команда будет в группе Е, где сыграет с Румынией, Бельгией и Словакией.

По теме
yellow-arrow
Костышин: Реброву по силам вывести нашу сборную на высокий уровень
yellow-arrow
"Слава Украине" боевой клич не только армии, но и сборной", - Four Four Two представил сборную Украины на Евро-2024
yellow-arrow
УАФ приняла решение о выплате бонусов для национальной и олимпийской сборных за выход на Евро и Олимпиаду
Украина Виктор Леоненко Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fanday
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
03.05.2024 в 18:36
Леоненко обещал стадион Олимпийский где прошли его звездные дни защищать до последнего патрона!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
avatar
жажа_the_best (Харьков)
03.05.2024 в 18:36
Леоненко обещал стадион Олимпийский где прошли его звездные дни защищать до последнего патрона!
Ответить
0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
03.05.2024 в 18:33
Обіср*ти когось- це запросто. Зате Віктор затребуваний у журналістів. Він знає, що робить.
Ответить
0
0
дід Сашко
03.05.2024 в 18:23
Вибачте російською-Опухшие лица мозги животы под хлопьями пены забыты дела и мечты.... це про Вітю леоненка,колись непоганого футболера,а тепер спившогося вибачте експИрта.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости