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Леоненко - о Зинченко: Блондинчик на войну собирается. Я уже устал его встречать на вокзале
Все знают, как Виктор Леоненко любит Александра Зинченко
скриншот youtube
Экс-игрок "Динамо" и
"Играть можно со всеми, хоть мы очень часто и выигрываем случайно. От нашей сборной я жду качества. Если будет качество, будут и победы. А у нас видите как. Один парень на войну собирается, а его все с поезда снимают. Я уже устал его встречать на ж/д вокзале. Блондинчик такой, Зинченко зовут.
А у нас "Льва матча" постоянно ищут. Что тут искать? Забил гол – ты уже "Лев матча"! Не забил – значит, вратарь", - сказал Леоненко.
Напомним, что на Евро-2024 наша команда будет в группе Е, где сыграет с Румынией, Бельгией и Словакией.
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