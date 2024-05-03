Леоненко - о Зинченко: Блондинчик на войну собирается. Я уже устал его встречать на вокзале

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, порассуждал о шансах национальной команды на Евро-2024.

"Играть можно со всеми, хоть мы очень часто и выигрываем случайно. От нашей сборной я жду качества. Если будет качество, будут и победы. А у нас видите как. Один парень на войну собирается, а его все с поезда снимают. Я уже устал его встречать на ж/д вокзале. Блондинчик такой, Зинченко зовут.

А у нас "Льва матча" постоянно ищут. Что тут искать? Забил гол – ты уже "Лев матча"! Не забил – значит, вратарь", - сказал Леоненко.