УАФ выплатит сборной Украины за выход на Евро-2024 140 млн гривен премиальных

Запланированная сумма расходов УАФ на 2024 год составит около 870 миллионов гривен, сообщает Sport.ua.

Самая большая часть расходов из этой суммы, а именно около 242 миллионов гривен, пойдет на функционирование национальной сборной Украины , у которой на очереди выступление в финальной части Евро 2024.

Из этой суммы около 140 миллионов гривен (чуть более 3,5 млн долларов ) УАФ выплатит на гонорары игрокам, тренерам и обслуживающему персоналу за выход на Евро-2024.

Напомним, что в своей группе на Евро-2024 сборная Украины сыграет против сборных Румынии, Словакии и Бельгии.