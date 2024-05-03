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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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УАФ выплатит сборной Украины за выход на Евро-2024 140 млн гривен премиальных

Национальная сборная Украины

Стала известна расходная часть бюджета УАФ на 2024 года

УАФ выплатит сборной Украины за выход на Евро-2024 140 млн гривен премиальных

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Запланированная сумма расходов УАФ на 2024 год составит около 870 миллионов гривен, сообщает Sport.ua.

Самая большая часть расходов из этой суммы, а именно около 242 миллионов гривен, пойдет на функционирование национальной сборной Украины, у которой на очереди выступление в финальной части Евро 2024.

Из этой суммы около 140 миллионов гривен (чуть более 3,5 млн долларов ) УАФ выплатит на гонорары игрокам, тренерам и обслуживающему персоналу за выход на Евро-2024.

Напомним, что в своей группе на Евро-2024 сборная Украины сыграет против сборных Румынии, Словакии и Бельгии.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.05.2024 в 20:28
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Комментарии 1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.05.2024 в 20:28
Ага
Ответить
0
0

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