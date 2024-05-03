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Национальная сборная Украины

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Воробей: Нынешняя сборная Украина — одна из сильнейших команд, которые у нас были

Национальная сборная Украины
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Надеемся, что о нашей сборной будут говорить в Европе

Воробей: Нынешняя сборная Украина — одна из сильнейших команд, которые у нас были

Новина українською

Экс-нападающий донецкого "Шахтера" Андрей Воробей оценил шансы сборной Украины на летнем Евро-2024.

"Слава Богу, мы преодолели плей-офф — это уже небольшой подвиг. Эта сборная — одна из сильнейших команд, которые у нас были. До ковида неплохую игру демонстрировала команда Андрея Шевченко. И вот сейчас по потенциалу у нас очень сильная сборная — хороший состав, хорошие игроки, которые хорошо играют в ведущих чемпионатах. Есть большой потенциал, сборная должна выходить из группы.

Надеемся, ребята Сергея Реброва покажут хороший футбол, и о сборной будут говорить в Европе", - сказал Воробей.

Напомним, Евро-2024 стартует 14 июня 2024 года. Украина на групповом этапе сыграет против национальных команд Бельгии, Словакии и Румынии.

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Источник:
Центр новостей
Опубликовал: Михаил Черныш
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