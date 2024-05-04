Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известно, во сколько обойдется участие Украины на Олимпиаде и Евро
Сумма немаленькая
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Sport.ua обнародовал, сколько потратит УАФ на участие наших сборных в турнирах.
По имеющейся информации, выступление Олимпийской сборной Украины на Играх во Франции обойдется Украинской ассоциации футбола более чем в 13 миллионов гривен, а участие национальной сборной Украины в финальной части чемпионата Европы в Германии составит около 67 миллионов гривен.
Напомним, 71 миллион гривен выделил Минмолодежьспорта на подготовку и участие олимпийской сборной Украины по футболу летом на Играх во Франции.
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