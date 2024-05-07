Началась продажа билетов на товарищеский матч Польша - Украина

УАФ объявила о начале продажи билетов на товарищеский матч между национальными сборными Польши и Украины в рамках подготовки к чемпионату Европы 2024 года.

Поединок состоится 7 июня на Национальном стадионе в Варшаве и начнется в 20:45 по местному времени (21:45 по Киеву).

Билеты можно будет приобрести по этой ссылке. Для украинских болельщиков будет выделено несколько секторов, а именно G9, G10, G11. Стоимость одного тикета 180 злотых (около 1 750 грн). Один болельщик может приобрести до четырех билетов.

Все болельщики должны пройти через системную верификацию болельщика при регистрации и покупке билетов. Верификация происходит путем проверки IP-адреса, мобильного номера телефона и банковской карты. Приоритет в продаже билетов будет предоставляться украинским болельщикам с украинским IP-адресом, украинским номером телефона и банковской картой, которая зарегистрирована по украинскому адресу.

Для болельщиков на колесных креслах просьба писать запросы на покупку билетов на электронную почту с соответствующими документами - prystupa.rl@uaf.ua. Запросы принимаются до 17:00 СЕТ 19 мая. Стоимость билета и места для сопровождающего - 90 злотых (871 грн).

Отмечаются, что билеты будут бумажные. Доставка билетов будет осуществляться курьерской службой и за счет болельщика.