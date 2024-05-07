Ребров занял 19-е место в рейтинге тренеров Евро-2024 от FourFourTwo

Авторитетное британское издание FourFourTwo составило свой рейтинг тренеров сборных, которые примут участие на Евро-2024 .

Рейтинг возглавил главный тренер сборной Франции – Дидье Дешам, вторая позиция у Лучано Спаллетти (Италия), а топ-3 замыкает Юлиан Нагельсманн (Германия).

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оказался на 19-м месте рейтинга

"Бывший нападающий сборной Украины Сергей Ребров, знакомый английским футбольным болельщикам по выступлениям в "Тоттенхэме" и "Вест Хэме", руководит своей страной с июня прошлого года.

49-летний футболист вывел раздираемую войной страну, которая проводила свои домашние матчи в Польше в результате российского вторжения в 2022 году, на Евро-2024 через плей-офф, где они одержали драматические победы над Боснией и Герцговиной в полуфинале и Исландии в финале", – пишет издание про Реброва.