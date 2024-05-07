  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ребров занял 19-е место в рейтинге тренеров Евро-2024 от FourFourTwo
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ребров занял 19-е место в рейтинге тренеров Евро-2024 от FourFourTwo

Национальная сборная Украины

На первом месте - Дидье Дешам

Ребров занял 19-е место в рейтинге тренеров Евро-2024 от FourFourTwo

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетное британское издание FourFourTwo составило свой рейтинг тренеров сборных, которые примут участие на Евро-2024.

Рейтинг возглавил главный тренер сборной Франции – Дидье Дешам, вторая позиция у Лучано Спаллетти (Италия), а топ-3 замыкает Юлиан Нагельсманн (Германия).

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оказался на 19-м месте рейтинга

"Бывший нападающий сборной Украины Сергей Ребров, знакомый английским футбольным болельщикам по выступлениям в "Тоттенхэме" и "Вест Хэме", руководит своей страной с июня прошлого года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

49-летний футболист вывел раздираемую войной страну, которая проводила свои домашние матчи в Польше в результате российского вторжения в 2022 году, на Евро-2024 через плей-офф, где они одержали драматические победы над Боснией и Герцговиной в полуфинале и Исландии в финале", – пишет издание про Реброва.

Рейтинг наставников сборных, которые сыграют на Евро-2024:

  1. Дидье Дешам (сборная Франции)
  2. Лучано Спаллетти (сборная Италии)
  3. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии)
  4. Гарет Саутгейт (сборная Англии)
  5. Златко Далич (сборная Хорватии)
  6. Роберто Мартинес (сборная Португалии)
  7. Доменико Тедеско (сборная Бельгии)
  8. Луис де ла Фуэнте (сборная Испании)
  9. Каспер Хьюлманд (сборная Дании)
  10. Марко Росси (сборная Венгрии)
  11. Стив Кларк (сборная Шотландии)
  12. Рональд Куман (сборная Нидерландов)
  13. Силвиньо (сборная Албании)
  14. Винченцо Монтелла (сборная Турции)
  15. Вилли Саньоль (сборная Грузии)
  16. Ральф Рангник (сборная Австрии)
  17. Франческо Кальцона (сборная Словакии)
  18. Эдвард Йорданеску (сборная Румынии)
  19. Сергей Ребров (сборная Украины)
  20. Матьяж Кек (сборная Словении)
  21. Мурат Якин (сборная Швейцарии)
  22. Михал Пробеж (сборная Польши)
  23. Иван Гашек (сборная Чехии)
  24. Драган Стойкович (сборная Сербии)
По теме
yellow-arrow
Началась продажа билетов на товарищеский матч Польша - Украина
yellow-arrow
Известно, во сколько обойдется участие Украины на Олимпиаде и Евро
yellow-arrow
Стаховский: Нам нужно, чтобы как можно больше наших футболистов играли за границей
Сергей Ребров Украина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FourFourTwo
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости