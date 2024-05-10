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Ребров назвал дату обнародования заявки сборной Украины на Евро-2024

Национальная сборная Украины

Список футболистов огласят в начале июне

Ребров назвал дату обнародования заявки сборной Украины на Евро-2024

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, когда можно ожидать объявления заявки национальной команды на Евро-2024.

"Думаю, что именно 7 июня мы нашу заявку и объявим. Посмотрим, кого пригласим на товарищеские матчи, которые мы будем проводить перед Евро-2024.

Время до формирования заявки еще есть. И клубный сезон ведь еще продолжается. Надеемся, что наши игроки закончат его без травм. Поэтому я просто не вижу смысла спешить с формированием заявки и объявлять ее раньше 7 июня", - сказал Ребров в интервью Dynamo.kiev.ua.

Отметим, что дедлайн подачи заявок - 7 июня. Также известно, что УЕФА увеличил размер заявки команд с 23 до 26 игроков.

Напомним, сборная Украины попала в группу Е, где ее соперниками будут Бельгия, Румыния и Словакия.

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Источник:
Динамо Киев от Шурика
Опубликовал: Алина Ерофеева
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