Ребров назвал дату обнародования заявки сборной Украины на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, когда можно ожидать объявления заявки национальной команды на Евро-2024.

"Думаю, что именно 7 июня мы нашу заявку и объявим. Посмотрим, кого пригласим на товарищеские матчи, которые мы будем проводить перед Евро-2024.

Время до формирования заявки еще есть. И клубный сезон ведь еще продолжается. Надеемся, что наши игроки закончат его без травм. Поэтому я просто не вижу смысла спешить с формированием заявки и объявлять ее раньше 7 июня", - сказал Ребров в интервью Dynamo.kiev.ua.