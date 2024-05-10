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Ребров: Расширение заявки на Евро - это очень важно для сборной Украины
Сергей Станиславович сможет рассчитывать на 26 игроков
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился своим мнением касательно решения УЕФА расширить заявку команд-участниц Евро-2024 с 23 до 26 игроков.
"Да. Я знаю, в чем была проблема в этом вопросе у топ-команд. Они не понимали, как использовать этих "лишних" футболистов в тренировочном процессе и каким образом потом "отцеплять" трех исполнителей от заявки на конкретный матч. У таких сборных много звезд, с ними сложно работать. У нас такой проблемы нет.
Я благодарен всем ребятам - и тем, кто выходил на поле, и тем, кто не попадал в заявку. Мы всегда оставались единой командой и именно благодаря этому вышли на Евро-2024.
Решение о расширении заявки - плюс для нас. Мы сами подавали такой запрос в УЕФА. Посмотрите, сколько сейчас матчей проводят "Динамо" и "Шахтер".
Усталость игроков неизбежна. Плюс травмы. Поэтому важно иметь возможность быстрой замены того или иного исполнителя. А в нашей ситуации очень сложно вот так просто привлечь футболиста из Украины, ведь ему еще надо оформить разрешение на выезд за пределы страны. Поэтому, повторюсь, расширение заявки до 26 игроков - это очень важно для нас", - сказал Ребров.
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