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Ребров: Расширение заявки на Евро - это очень важно для сборной Украины

Национальная сборная Украины

Сергей Станиславович сможет рассчитывать на 26 игроков

Ребров: Расширение заявки на Евро - это очень важно для сборной Украины

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился своим мнением касательно решения УЕФА расширить заявку команд-участниц Евро-2024 с 23 до 26 игроков.

"Да. Я знаю, в чем была проблема в этом вопросе у топ-команд. Они не понимали, как использовать этих "лишних" футболистов в тренировочном процессе и каким образом потом "отцеплять" трех исполнителей от заявки на конкретный матч. У таких сборных много звезд, с ними сложно работать. У нас такой проблемы нет.

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Я благодарен всем ребятам - и тем, кто выходил на поле, и тем, кто не попадал в заявку. Мы всегда оставались единой командой и именно благодаря этому вышли на Евро-2024.

Решение о расширении заявки - плюс для нас. Мы сами подавали такой запрос в УЕФА. Посмотрите, сколько сейчас матчей проводят "Динамо" и "Шахтер".

Усталость игроков неизбежна. Плюс травмы. Поэтому важно иметь возможность быстрой замены того или иного исполнителя. А в нашей ситуации очень сложно вот так просто привлечь футболиста из Украины, ведь ему еще надо оформить разрешение на выезд за пределы страны. Поэтому, повторюсь, расширение заявки до 26 игроков - это очень важно для нас", - сказал Ребров.

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Источник:
Динамо Киев от Шурика
Опубликовал: Алина Ерофеева
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