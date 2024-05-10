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Довбик: Стоит понимать, что если мы выйдем из группы на Евро и попадем на условную Францию, Англию - они фавориты турнира
На Евро возможно все
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Жироны" и
"На Евро возможно все. Главное быть в оптимальной форме, чтобы все игроки были готовы. У нас очень молодая и перспективная сборная. Если все будут готовы, то эта сборная может пошуметь на турнире.
Однако стоит понимать, если мы выйдем из группы и попадем на условную Францию, Англию... они фавориты турнира. Все матчи будут важные и очень тяжелыми. Все команды научились играть, а главное обороняться", - сказал Довбик.
Напомним, соперниками Украины по группе Евро-2024 будут Бельгия, Румыния и Словакия.
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