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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Ребров: Есть много футболистов, которые проведут ярко два матча, а потом их вообще сложно найти

Национальная сборная Украины
Обновлено

Главный тренер сборной отслеживает новичков

Ребров: Есть много футболистов, которые проведут ярко два матча, а потом их вообще сложно найти

Фото - Оксана Васильєва / UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о перспективах привлечения в сборную новых игроков.

"Мне интересно смотреть на прогресс игроков "Динамо" и "Шахтера", на прогресс других футболистов. Мы, как всегда, следим за всеми потенциальными кандидатами в национальную команду.

Но для всех них самое главное — показывать стабильную игру. Есть много футболистов, которые проведут ярко два матча, а потом их вообще сложно найти.

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Так что мы смотрим не на один-два матча, а на то, чтобы игроки демонстрировали уверенность и стабильность, - рассказал Ребров.

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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
11.05.2024 в 00:11
Зину не берите есть лучше игроки--он лентяй пошёл по пути Коноплянки
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0
1
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
11.05.2024 в 00:11
Зину не берите есть лучше игроки--он лентяй пошёл по пути Коноплянки
Ответить
0
1

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