Ребров: Есть много футболистов, которые проведут ярко два матча, а потом их вообще сложно найти

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о перспективах привлечения в сборную новых игроков.

"Мне интересно смотреть на прогресс игроков "Динамо" и "Шахтера", на прогресс других футболистов. Мы, как всегда, следим за всеми потенциальными кандидатами в национальную команду.

Но для всех них самое главное — показывать стабильную игру. Есть много футболистов, которые проведут ярко два матча, а потом их вообще сложно найти.