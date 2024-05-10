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Ребров: Есть много футболистов, которые проведут ярко два матча, а потом их вообще сложно найти
Главный тренер сборной отслеживает новичков
Фото - Оксана Васильєва / UA-Футбол
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о перспективах привлечения в сборную новых игроков.
"Мне интересно смотреть на прогресс игроков "Динамо" и "Шахтера", на прогресс других футболистов. Мы, как всегда, следим за всеми потенциальными кандидатами в национальную команду.
Но для всех них самое главное — показывать стабильную игру. Есть много футболистов, которые проведут ярко два матча, а потом их вообще сложно найти.
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Так что мы смотрим не на один-два матча, а на то, чтобы игроки демонстрировали уверенность и стабильность, - рассказал Ребров.
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