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Национальная сборная Украины

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Ребров: Судаков получил повреждение

Национальная сборная Украины
Обновлено

Надеемся, что хавбек выбыл ненадолго

Ребров: Судаков получил повреждение

Фото: Шахтар

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сообщил, что полузащитник национальной команды и "Шахтера" Георгий Судаков получил повреждение перед финалом Кубка Украины против "Ворсклы".

"К сожалению, Судаков получил повреждение. Надеюсь, что он выбыл ненадолго", - сказал Ребров.

Напомним, что Судаков не попал в заявку на финальный матч Кубка Украины с "Ворсклой".

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Источник:
Факти ICTV
Опубликовал: Михаил Черныш
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