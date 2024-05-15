Национальная сборная Украины
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Ребров: Судаков получил повреждение
Надеемся, что хавбек выбыл ненадолго
Фото: Шахтар
Главный тренер
"К сожалению, Судаков получил повреждение. Надеюсь, что он выбыл ненадолго", - сказал Ребров.
Напомним, что Судаков не попал в заявку на финальный матч Кубка Украины с "Ворсклой".
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Источник:Факти ICTV
Опубликовал: Михаил Черныш
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