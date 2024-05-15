Ребров: Судаков получил повреждение

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сообщил, что полузащитник национальной команды и "Шахтера" Георгий Судаков получил повреждение перед финалом Кубка Украины против "Ворсклы".

"К сожалению, Судаков получил повреждение. Надеюсь, что он выбыл ненадолго", - сказал Ребров.

Напомним, что Судаков не попал в заявку на финальный матч Кубка Украины с "Ворсклой".