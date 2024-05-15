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Ребров: Состав на Евро-2024? Всегда есть вопросы, они остаются

Национальная сборная Украины

Пока что без конкретики

Ребров: Состав на Евро-2024? Всегда есть вопросы, они остаются

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о ситуации в национальной команде перед Евро-2024.

"Мне важно, чтобы никто не травмировался в финале Кубка Украины. Уже знаем, что травму получил Судаков. Надеемся, что повреждение не очень серьезное.

Легионеры у "Шахтера"? Это их дело. Они строят сильную команду, а если приезжает качественный легионер, то это усиливает наш чемпионат.

Состав на Евро-2024? Всегда есть вопросы, они остаются, сегодня на поле много кандидатов из "Шахтера". Будем смотреть, оценивать. Пришел Пушич, который дал результат. Я вижу, что игроки получают удовольствие от работы с этим наставником. Важно, что есть результат, всем нравится.

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Мое состояние? Я нервничаю только перед сборами, когда нужно готовиться, объяснять игрокам. А перед матчами я уже не нервничаю. Посмотрим, что у нас получится на Евро", – сказал Ребров.

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Источник:
Факти ICTV
Опубликовал: Михаил Черныш
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